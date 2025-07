Dal porto di Bellaria all'entroterra: che spettacolo la 6ª tappa del Giro d'Italia Women

La competizione rappresenta il più importante e duraturo appuntamento internazionale del panorama femminile

Per la sua 36° edizione, il Giro d’Italia Women nel suo percorso per l’Italia (dal 6 al 13 luglio 2025), ha scelto Bellaria come sesta tappa della competizione. La manifestazione è organizzata da Rcs Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana ed il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. La gara è stata corsa in mattinata con partenza sul porto canale (Viale A.Pinzon), il tragitto comprendeva un percorso mosso di 145 km, tra Romagna, San Marino e le Marche. Dopo un avvio pianeggiante, la salita era verso San Marino (5,5 km al 7%), poi continui saliscendi e strappi tra Saludecio, Mondaino, Monteciccardo e Beato Sante. Finale tecnico a Terre Roveresche.

Il Giro d’Italia Women rappresenta il più importante e duraturo appuntamento internazionale del panorama femminile, capace di sostenere e premiare il talento sportivo delle donne che con tanta tecnica, sportività, ed energia percorrono quest’anno una gara di 919,2 km - per aggiudicarsi l’ambito trofeo “Luce infinita Trophy”.

Il Giro d’Italia Women oltre che una corsa sportiva è anche un viaggio nei paesaggi, nel territorio e nelle comunità regionali di un paese fantastico come l’Italia: quest’anno toccherà le Regioni di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Marche. Bellaria Igea Marina ha accolto le atlete, offrendo dunque la sua vista sul mare Adriatico: una tappa che parla di tradizioni marinare e paesaggi dell’entroterra, puntando verso l’appennino romagnolo e scalando San Marino, verso la provincia di Pesaro per il raggiungimento della tappa successiva della gara.