Corso di scrittura autobiografica a Poggio Torriana: aperte le iscrizioni

Il progetto è sostenuto dalla Provincia di Rimini

Nell’ambito delle azioni di promozione delle Pari Opportunità e delle Politiche di Genere, la Provincia di Rimini sostiene la nuova edizione del corso di scrittura autobiografica “Scavare e scovare ricordi nelle pieghe della vita”, in partenza sabato 14 marzo presso il Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana.

Il progetto, che ha già riscosso grande successo nelle precedenti edizioni, sottolinea la consigliera alle Pari Opportunità e Politiche di Genere Barbara Di Natale “è un percorso dedicato alla conoscenza di sé e alla valorizzazione della memoria personale e collettiva attraverso la scrittura, sostenere questo progetto significa promuovere il benessere, la consapevolezza e l’autonomia delle persone, in particolare delle donne. La scrittura autobiografica è uno strumento potente di espressione, ascolto e valorizzazione delle esperienze di vita, capace di rafforzare la memoria individuale e collettiva e di generare relazioni più inclusive e consapevoli all’interno della comunità.”

Il laboratorio sarà condotto dalla Dott.ssa M. Clara Piacentini, consulente in scrittura autobiografica nella relazione d’aiuto, docente di Lettere e autrice di numerose opere letterarie. La sua esperienza professionale, maturata tra Italia ed estero, e in particolare durante un lungo periodo in Etiopia, attraversa e nutre una scrittura attenta ai temi dell’identità, del silenzio e della narrazione del sé.

Il corso è organizzato dall’Associazione Amici del Mulino Sapignoli, con il sostegno e il patrocinio delle Politiche di Genere e Pari Opportunità della Provincia di Rimini e con il patrocinio del Comune di Poggio Torriana. È rivolto in particolare alle donne, ma aperto anche agli uomini, e intende offrire uno spazio di espressione, ascolto e condivisione attraverso la scrittura autobiografica consapevole.

Gli incontri si svolgeranno presso la saletta del Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana per sei sabati consecutivi, dalle 15.00 alle 17.30 (14, 21, 28 marzo e 4, 11, 18 aprile).

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria contattando il numero 3394228831 entro il 25 febbraio. I posti disponibili sono limitati a 12 partecipanti.