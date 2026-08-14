Corso sulla gravidanza delle persone trans, Arcigay Rimini contro Futuro Nazionale: "Ostacolano la formazione"

Tonti replica all'annuncio di un'interrogazione parlamentare sul corso previsto al congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Ostetricia

Da Futuro Nazionale "ostacolano l'aggiornamento professionale perché certe famiglie e genitorialità non sono di loro gradimento: la realtà è questa, sono loro a guardarla al contrario". Così, il presidente di Arcigay Rimini, Marco Tonti, interviene sull'annuncio da parte dei deputati di FnV, Davide Bergamini e Rossano Sasso, di volere presentare un'interrogazione parlamentare al ministro della Salute riguardo il corso sul tema gravidanza, parto e allattamento nella comunità trans durante previsto al congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Ostetricia (Aio) in programma il 3 e 4 ottobre a Riccione.

"Capiamo che raccontata così può stupire, ma è pura e semplice biologia - osserva in una nota intitolata Il deputato vannacciano e il vero mondo al contrario - : una persona trans che sospende la terapia con testosterone può tornare fertile e può partorire. Quella persona a un certo punto entra in una sala parto e davanti si trova un'ostetrica o un ostetrico. L'unica domanda che conta è se quel professionista sia stato formato o no, a tutela di chi partorisce e anche del feto. L'Aio - argomenta Tonti - ha deciso di formare queste professionalità, invece Futuro Nazionale chiede di rivedere i criteri con cui a quella formazione vengono attribuiti i crediti. Il mondo al contrario è questo: un parlamentare che preferisce una possibile incompetenza medica pur di difendere ideologicamente una visione della famiglia che si ritrova solo nella propaganda in bianco e nero del Ventennio".

Poi, prosegue il presidente di Arcigay Rimini, "quale sarebbe la famiglia 'giusta' secondo il partito dell'onorevole Bergamini? Quella basata sul 'patriarcato mediterraneo': maschi forti che proteggono le donne, e contestuale abrogazione del reato di femminicidio. Nello stesso programma elettorale alla comunità Lgbtqia+ non è dedicato un solo paragrafo: non esistiamo quando si parla di realtà quotidiana e di tutele, esistiamo solo quando serve un nemico da attaccare a Ferragosto".

Quindi, conclude Tonti, Arcigay Rimini "esprime piena solidarietà all'associazione e a tutte le ostetriche e gli ostetrici che parteciperanno al congresso".