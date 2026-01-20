Cosa fare in Valconca: guida agli appuntamenti della settimana fino al 25 gennaio

Tutti gli eventi di Cattolica, Saludecio, Montescudo - Monte Colombo, Montefiore Conca e San Giovanni in Marignano

Cattolica

La settimana culturale di Cattolica si apre martedì 20 gennaio con uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione: Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man, spettacolo scritto e interpretato da Stefano Massini, in scena alle 21 al Teatro della Regina. Un racconto potente e incalzante che attraversa l’ascesa di Donald Trump trasformandola in una moderna epopea, capace di riflettere sul nostro tempo, sul confine tra realtà e spettacolo e sul potere come costruzione narrativa. Venerdì 23 gennaio la città propone un doppio appuntamento: nel pomeriggio, al Centro Culturale Polivalente, torna la rassegna Autori al Centro con la presentazione del libro in dialetto romagnolo Sò e zò par l’A Quatordg di Ettore Belosi, mentre in serata il Teatro della Regina ospita Le Orme in concerto, una tappa del Trilogy Tour dedicata alla memoria di Fabio Talamelli. Spazio anche ai più piccoli con Leggiamo una storia, rassegna di letture dedicate ai bambini da 0 a 3 anni, sempre al Centro Culturale Polivalente, in programma sia mercoledì 21 gennaio alle 17.00 (bambini 3-6 anni) che sabato 24 gennaio alle 10.00 (bambini 0-3 anni). Domenica 25 gennaio il Porto di Cattolica accoglie l’esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Amici Automoto Storiche, mentre nel pomeriggio il Teatro della Regina si trasforma in un luogo di meraviglia con SonoSolo – Sono solo bolle di sapone. Lo spettacolo fa parte del progetto "Sciroppo di Teatro" . attraverso un lavoro intenso di Ater Fondazione, che ha messo in rete gli Assessorati regionali alla Cultura, alla Sanità e al Welfare, i Comuni Soci, le organizzazioni sindacali dei pediatri FIMP e CIPe, le loro associazioni scientifiche ACP e SIP e le farmacie aderenti FederFarma e AssoFarm. L’obiettivo è quello di creare un’alleanza inedita e di sistema capace di generare cambiamenti significativi sul piano della salute e del benessere delle famiglie, ai quali il teatro può dare un contributo significativo.

Saludecio

A Saludecio, sabato 24 gennaio, la Biblioteca Comunale diventa il centro di un viaggio nella memoria del territorio con la presentazione del volume La Valle del Conca: storia, arte e paesaggio di Dorigo Vanzolini, un incontro dedicato alla riscoperta dell’identità culturale e paesaggistica della Valconca, raccontata attraverso secoli di storia e tradizioni.

Montescudo - Monte Colombo

Montescudo propone una settimana intensa e carica di significati. Sabato 24 gennaio, al Teatro Rosaspina, va in scena La boll sa do batech della Compagnia di SanMartino, uno spettacolo che affonda le radici nel teatro popolare romagnolo. Domenica 25 gennaio, sempre al Teatro Rosaspina, il pomeriggio è dedicato al recital Una canzone per Carlo di Carlo Tedeschi, un omaggio intenso e commovente alla figura di Carlo Acutis, giovane testimone di fede e santità contemporanea, attraverso musica, danza e testimonianze personali dei ragazzi in scena.

Montefiore Conca

Montefiore Conca celebra il suo Santo Patrono domenica 25 gennaio con il concerto di beneficenza del Duo Orpheus, che vedrà il tenore Gian Luca Pasolin e l’arpista Monica Micheli esibirsi nella Chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo, con un ricavato destinato alle persone in difficoltà del territorio. La giornata prosegue in serata al Teatro Malatesta con Agenzia Matrimoniale, spettacolo della rassegna Rumagna marzulena 2026, portato in scena dalla Compagnia Le Giraffe: una commedia brillante che unisce ironia e tradizione, pensata anche per coinvolgere le famiglie.

San Giovanni in Marignano

A San Giovanni in Marignano, domenica 25 gennaio, il Teatro Massari ospita G.A.P. Rovinarsi è un gioco, spettacolo di e con Stefano Ledda, che affronta con crudezza e realismo il tema della dipendenza dal gioco d’azzardo tecnologico. Nato da un lungo lavoro di documentazione e testimonianze reali, lo spettacolo porta in scena una storia di fragilità, isolamento e perdita di controllo, trasformando il teatro in uno spazio di riflessione civile e sociale, capace di interrogare profondamente lo spettatore. L'evento è patrocinato da prestigiosi enti tra cui la Presidenza della Camera dei Deputati, la Presidenza del Senato della Repubblica, la Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, l'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, la Consulta Nazionale Anti Usura, l’A.GIT.A (Ass.nazionale degli ex Giocatori d'Azzardo e delle loro famiglie).