Gli eventi scelti per voi Cosa fare nel weekend nel Riminese: mercatini, spettacoli e primi eventi di Natale

Da venerdì 27 a domenica 29 novembre un calendario ricco di iniziative tra Rimini, Mondaino, Cattolica e San Marino

Una guida ai principali eventi della Provincia di Rimini, in programma nel weekend, da oggi (venerdì 27 novembre) a domenica 29 novembre.

Mondaino

Domenica 27 novembre Mondaino celebra il formaggio di fossa e il tartufo con il secondo e ultimo appuntamento stagionale con "Fossa, tartufo e Venere". Protagonisti il tartufo bianco pregiato e il tartufo nero delle colline riminesi e il formaggio di fossa. Previsti spettacoli e l'apertura delle botteghe artigiane.

Rimini

Sabato 28 novembre apre l'Ice Village in piazzale Boscovich. Il Presepe di sabbia e i mercatini saranno aperti dalle 9.30 alle 19.00, la pista dalle 10.00 alle 23.00. Cuore di Ice Village è la pista di pattinaggio coperta di 600 metri quadrati, adatta sia a chi si avvicina al ghiaccio per la prima volta sia ai pattinatori più esperti. Alle 16.30 di sabato dj set per accompagnare i presenti fino all'ora dell'aperitivo.

Da Venerdì 27 a domenica 29 novembre la stagione di prosa del Teatro Galli prosegue dal 27 al 29 novembre con Oscar, rilettura contemporanea del celebre personaggio creato da Riyoko Ikeda. Lo spettacolo, interpretato da Sonia Bergamasco e diretto da Antonio Latella, affronta temi come libertà, diritti e impegno civile attraverso una delle figure più amate dell'immaginario contemporaneo. Venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16.

Domenica 29 novembre il centro storico si anima con Rimini Antiqua, tradizionale mercato dell'antiquariato e del vintage, e con Domeniche ad Arte, esposizione dedicata all'artigianato artistico locale.

San Marino

Con l'accensione delle luminarie, ieri (giovedì 26 novembre) ha preso il via la 24ª edizione del Natale delle Meraviglie, quest’anno dedicata al tema “Entra nella Fiaba, Respira la Magia”. Il Centro Storico si trasforma in un suggestivo scenario natalizio, animato da luminarie, mercatini, attrazioni, eventi e proposte enogastronomiche a tema, per regalare a grandi e piccini un’esperienza immersiva nell’atmosfera incantata del Natale.

Cattolica

Sabato 28 novembre alle 17 in via Bovio si accendono le luminarie del Bosco di Luce: partono le iniziative natalizie di Cattolica. In Piazza Primo Maggio inaugura la pista di pattinaggio su ghiaccio “Cattolica On Ice”.