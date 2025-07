Cosa si nasconde davvero in questa torre: il mastio saraceno e l’incredibile museo che pochi conoscono

Scopri la Torre Saracena di Bellaria Igea Marina: fortezza del ’600 e museo delle conchiglie, custode di curiosità marine e storiche.

La Torre Saracena di Bellaria Igea Marina, eretta nel 1673 dalla Camera Apostolica, resta l’unica torre costiera della Riviera Romagnola conservata integra: tre piani voltati, scala a chiocciola e muri originali. In origine era una fortificazione per difendersi dai pirati turchi, dotata di campana per dare l’allarme e presidiata da cinque soldati e un comandante. Nel tempo la torre ha assunto funzioni diverse: quarantena per i marinai sospetti, presidio doganale e sede della Guardia di Finanza; oggi è sede dello IAT e del Museo delle Conchiglie, con migliaia di reperti marini provenienti da ogni oceano.

Storia incredibile della difesa costiera

Costruita su dune affacciate sul mare, la Torre Saracena era parte di un sistema di sei torri distanti tra loro circa cinque miglia: fu l’ultima a restare intatta, mentre le altre caddero tra terremoti e modernizzazioni. Il 16 aprile 1568 documenta uno spaventoso assalto: i pirati risalirono il fiume Uso, massacrarono un oste e i figli, ma furono respinti dai bellariesi. Con l’avanzare del traffico marittimo, la torre si adattò a barriera sanitaria contro epidemie (soprattutto per marinai da Genova) e poi a caserma della Guardia di Finanza fino al XX secolo.

Museo, collezioni e curiosità marittime

Oggi, nel cuore della torre, il Museo delle Conchiglie espone reperti malacologici e fossili: nautili dell’Oceano Indiano, tritonidi giganti, ostriche perlifere e navicelle d’argonauta. La collezione proviene in parte dalla raccolta “Desideri” di Roma, acquisita dal Comune con l’aiuto dell’Università di Bologna. Al piano terra, un’esposizione di banconote esotiche, donata da Ugo Graziani negli anni ’70, testimonia l’antica funzione culturale della torre. Il giardino intorno ospita barche storiche e un’esposizione di vele al terzo che richiamano l’identità marinara di Bellaria Igea Marina.

Curiosità

La Torre Saracena compare nello stemma comunale di Bellaria, scelto nel 1959, a eterna memoria della sua funzione difensiva verso gli abitanti.