L'aneddoto storico "Così mio padre convinse i suoi superiori a non demolire l'Arco d'Augusto": il ricordo di Peter Woods

Al vaglio una targa commemorativa per l'ufficiale James Woods

Se l'Arco d'Augusto di Rimini, uno dei simboli della città insieme al bimillenario Ponte di Tiberio, si è 'salvato' dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale, lo si deve a un capitano volontario del Corpo Sanitario dell'esercito sudafricano, James Dickinson Woods. Allora 27enne, nel settembre del 1944 convinse i suoi superiori a non demolire il grande Arco posto alla fine della Via Flaminia, tracciata dal console Flaminio nel 220 a.C. per collegare Roma a Rimini, ed eretto nel 27 a.C. come porta onoraria per celebrare la figura di Ottaviano Augusto.

A raccontare la storia del 'salvataggio' del monumento è il figlio del capitano Woods, Peter Woods, in video collegamento dall'Australia, dove vive, con il Comune romagnolo. "Da bambino mio padre mi mostrò le fotografie dell'Arco e mi raccontò di come, durante la guerra, fosse riuscito a convincere i suoi superiori a non demolirlo, contrariamente agli ordini ricevuti", dice.

L'episodio, citato dallo storico Amedeo Montemaggi nel volume sulla Linea Gotica, è tornato alla luce quest'estate: Woods, di passaggio a Rimini, ha voluto vedere il monumento e ha contattato il Comune.

Al collegamento hanno partecipato l'assessore alla Cultura Michele Lari e Andrea Montemaggi, presidente del Centro di documentazione sulla Linea Gotica intitolato al padre Amedeo. Ricordi, lettere e documenti ritrovati nei cassetti hanno arricchito la ricostruzione.

Quello di Woods non è l'unico salvataggio: secondo Montemaggi, il maresciallo tedesco Willi Trageser si rifiutò di far saltare l'Arco, mentre il riminese Sergio Santarini intervenne prima che gli inglesi lo abbattessero.

Da qui la proposta avanzata da Woods: realizzare "una targa commemorativa che riconosca il ruolo avuto da questi uomini nel salvataggio dell'Arco". Un'idea accolta "con favore" dall'Amministrazione riminese.

"È stato un piacere e un onore poter ascoltare il racconto emozionato e orgoglioso del figlio Peter, un momento importante che ci ricorda la sofferenza e le ferite del periodo bellico – sottolinea l'assessore comunale alla Cultura Michele Lari – e che, allo stesso tempo, ci ricorda quanto non dobbiamo dare per scontato il patrimonio storico che abbiamo la fortuna di poter custodire nella nostra città. Vale ancora di più oggi, in un'epoca in cui assistiamo a tesori architettonici e culturali devastati come conseguenza di guerre che cancellano volti, luoghi, storie".