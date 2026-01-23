Altarimini

Costantino, l'ex tronista ospite a sorpresa al Centrale Lounge Bar di Riccione

Un simbolo degli anni duemila ospite del locale nella Perla Verde

A cura di Riccardo Giannini Redazione
23 gennaio 2026 15:44
Costantino, l'ex tronista ospite a sorpresa al Centrale Lounge Bar di Riccione - PH Ballante
PH Ballante
Riccione
Costantino Vitagliano ospite a sorpresa al Centrale Lounge Bar di corso Fratelli Cervi a Riccione. Giovedì sera (22 gennaio), con grande sorpresa per i clienti che affollavano la sala apericena, Costantino ha fatto ingresso nel locale. La sorpresa si è subito trasformata in una grande accoglienza da parte dei gestori Maria e Michele Plantamura, lei titolare del Centrale, lui titolare della ditta Noble Art che collabora per portare i personaggi nel locale). Poi, Costantino si è messo a disposizione dei presenti per foto, selfie e autografi. Successivamente ha voluto assaggiare buona parte del buffet ma ha gustato soprattutto i famosi "panzerotti" pugliesi, giunti freschi da Bari. Durante la permanenza al Centrale, Costantino ha parlato a lungo con le tante donne presenti fino a tarda notte. Prima di ripartire ha voluto ringraziare i titolari per la bella atmosfera trovata nel locale e si è fatto immortalare con lo staff al completo.

Un'anticipazione per la prossima settimana, giovedì 29 gennaio, al Centrale, ci sarà una serata tutta da ridere con le barzellette di Bicio l'antidepressivo !

Ballante

