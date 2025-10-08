Costrinsero la figlia a un matrimonio combinato, niente revoca dei domiciliari per i genitori

Avranno solo un permesso giornaliero: lei per ragioni di salute, lui per andare al lavoro

Rimangono ai domiciliari i coniugi del Bangladesh accusati di aver costretto la figlia a un matrimonio combinato nel loro Paese d’origine. Il legale della coppia, l'avvocata Valentina Vulpinari, aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura. Accolta un'unica istanza: la possibilità per il marito di uscire dalla propria abitazione in una determinata fascia oraria per lavorare, tutti i giorni tranne il martedì, suo giorno di riposo, e per la moglie dalle 12 alle 13, dalle 17 alle 18, per ragioni di salute. La revoca dei domiciliari è stata ritenuta dal gip incompatibile con la tutela della vittima: è emerso dall'attività degli inquirenti che la coppia sia riuscita a comunicare tramite altre persone con la figlia, benché questa fosse in una struttura protetta. Con l'applicazione della misura cautelare, ai coniugi questa possibilità è totalmente interdetta, così come il poter incontrare altre persone della propria famiglia. Il Tribunale aveva applicato i domiciliari nei confronti dei due coniugi bengalesi lo scorso 30 settembre.