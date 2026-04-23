Costumi storici e spettacoli medievali: Misano torna a celebrare il Palio del Capitano di Castello

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia da Sars-Cov-2, il progetto di rilancio è partito grazie all’iniziativa del Comitato di Frazione di Misano Monte

Torna a Misano il Palio del Capitano di Castello, una delle manifestazioni più sentite, amate e identitarie della città, in celebrazione dei 500 anni dell'autonomia giuridica di Misano da San Clemente.

Le contrade e le realtà del territorio coinvolte (Belvedere, Misano Brasile, La Cella, Santa Monica, Misano Monte, Misano Mare, Portoverde, Scacciano e Villaggio Argentina) tornano così a sfidarsi e a collaborare in una grande manifestazione in stile medievale e in costumi storici.

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia da Sars-Cov-2, il progetto di rilancio è partito grazie all’iniziativa del Comitato di Frazione di Misano Monte, che durante l’estate ha coinvolto tutti i presidenti dei Comitati di frazione del Comune di Misano Adriatico.

"L’edizione 2026 sarà la prima completamente ideata, progettata e realizzata dai Comitati di frazione uniti, in uno spirito di leale collaborazione e sinergia, con il supporto essenziale del Comune di Misano Adriatico, senza il quale questo progetto non avrebbe visto la luce. Un evento costruito insieme, dai giochi agli stand gastronomici, dalla logistica alla promozione, per un obiettivo più grande: restituire a Misano una parte della sua anima", spiegano gli organizzatori.

La manifestazione si svolgerà nel mese di agosto 2026, nel pieno della stagione estiva, a Misano Monte. "L’obiettivo è infatti quello di riportare il Palio nel cuore della vita estiva misanese, rendendolo non solo una rievocazione storica amata dai residenti, ma anche un appuntamento capace di coinvolgere famiglie, visitatori e turisti presenti sulla riviera, trasformandolo in una vera attrazione dell’estate. Qui prenderanno vita i giochi del Palio, tutti a punti e suddivisi tra bambini, ragazzi e adulti. La vera novità dell’edizione 2026 sarà proprio questa: se in passato la competizione era dedicata esclusivamente agli adulti, oggi si riparte dai più giovani. Il Palio vuole infatti rimettere al centro bambini e ragazzi, perché rappresentano il motore del futuro di Misano Adriatico e la continuità di una tradizione che appartiene a tutti. I giochi inizieranno dai più piccoli e culmineranno con le prove degli adulti, quelle storicamente più spettacolari e capaci di richiamare il grande pubblico", riferiscono gli organizzatori.

Ad arricchire la giornata ci saranno sbandieratori, sputafuoco, tamburieri, falconieri, rievocazioni medievali, spettacoli per bambini, danze storiche e momenti di intrattenimento pensati per famiglie, turisti e cittadini. I punti ristoro saranno curati direttamente dai Comitati di frazione, rendendo l’intero evento una vera festa popolare e comunitaria.