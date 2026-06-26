Countdown per l'atteso Parcheggio Marvelli: l'apertura a metà luglio

Intanto la giunta ha approvato il regolamento d'uso

Il nuovo parcheggio interrato Marvelli, a Marina Centro di Rimini, aprirà a metà luglio, secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale. In questi giorni gli addetti stanno completando le rifiniture al piano terra, per poi procedere agli allacci, all’installazione delle sbarre automatizzate di accesso e delle casse per il pagamento della sosta e infine coi collaudi, per poi aprire al pubblico.

Intanto la giunta ha approvato il regolamento d'uso, introdotto in via sperimentale, allo scopo di monitorare l'efficacia del nuovo sistema di sosta integrato. L'accesso al parcheggio sarà infatti regolato da una tecnologia di lettura ottica della targa per il riconoscimento diretto del veicolo. Sarà comunque previsto il ritiro del biglietto di sosta, una sicurezza in più per l’utente nel caso di errata o mancata lettura della targa da parte dell’impianto di controllo. Il pagamento della sosta, attraverso il biglietto o con l’inserimento del numero di targa da effettuare alle tre casse presenti al piano terra, dovrà essere effettuato prima di ritirare il veicolo: da quel momento l’utente disporrà di un tempo di cortesia di quindici minuti per lasciare il parcheggio. All’interno della struttura saranno applicate le norme in materia previste dal Codice della Strada. Nella fase di entrata in funzione del parcheggio sarà inoltre testata anche la riorganizzazione della viabilità a servizio di piazza Marvelli, dove in settimana è stata realizzata la nuova rotatoria funzionale ad agevolare l’accesso e l’uscita dalla struttura.