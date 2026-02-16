Crac Cmv, il Tribunale assolve Ceccarelli e il funzionario di banca: "estranei ai fatti"

Nessuna responsabilità per i due imputati

Si è concluso con un’assoluzione piena il procedimento legato al fallimento della Società Cooperativa Muratori Verucchio e delle altre società del gruppo Cmv. Il Tribunale di Rimini, Sezione Gip/Gup, con il giudice Raffaele Deflorio, ha infatti escluso ogni responsabilità penale per il dottor Alessandro Ceccarelli e per un funzionario di banca coinvolto nell’indagine. Il processo era nato dalle ipotesi della Procura, che contestava vari reati di bancarotta fraudolenta e altre condotte ritenute irregolari nella gestione delle società poi fallite.

Il giudice ha stabilito l'assoluzione del dottor Ceccarelli dal capo A “per non aver commesso il fatto” e l'assoluzione del dottor Ceccarelli e del funzionario di banca dai capi B e R “perché il fatto non sussiste”. In sostanza, il Tribunale ha riconosciuto che i fatti contestati non esistono o che gli imputati non vi hanno avuto alcun ruolo.

Gli avvocati Mattia Lancini e Moreno Maresi, difensori dei due imputati, hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando come la sentenza restituisca dignità personale e professionale ai loro assistiti dopo un procedimento complesso. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.