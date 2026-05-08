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Crimini a Rimini, un femminicidio durante il Covid: nuova puntata del podcast

Il femminicidio di cui fu vittima Vira Mudra, a opera del marito Giovanni Laguardia

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
08 maggio 2026 12:28
Crimini a Rimini, un femminicidio durante il Covid: nuova puntata del podcast - Da sinistra Davide Grassi e Davide Cardone
Da sinistra Davide Grassi e Davide Cardone
Rimini
Attualità
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Lunedì 11 maggio, alle ore 9, uscirà una nuova puntata di Crimini a Rimini, il podcast condotto da Davide Cardone e Davide Grassi.

In questa puntata l'avvocato e il giornalista si occuperanno di una vicenda piuttosto vicina nel tempo, ossia il femminicidio di Vira Mudra, a opera del marito Giovanni Laguardia. Una vicenda particolare, avvenuta durante la pandemia da Sars-CoV-2, durante la seconda fase del "confinamento".

"Come al solito abbiamo ricostruito la vicenda attraverso i documenti giudiziari, ma ci siamo avvalsi anche della testimonianza del team di difesa di Giovanni Laguardia: l'avvocato Andrea Mandolesi e l'avvocata Linda Andreani. Oltre a tutto ciò, nell'episodio saranno presenti anche gli audio originali della confessione di Laguardia", raccontano Grassi e Cardone.

Il podcast sarà disponibile su Spotify, ma anche su tutte le piattaforme e gli aggregatori di podcast.

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