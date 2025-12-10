Crisi Aeffe, Nicola Marcello: "Si salvaguardi competenze e occupazione"

“In momenti come questi, istituzioni, impresa e comunità devono muoversi insieme", le parole del consigliere

“La crisi del Gruppo Aeffe è un passaggio doloroso per tutta la nostra comunità. La mia solidarietà e vicinanza vanno non solo alle lavoratrici e ai lavoratori, ma anche all’azienda e alla famiglia Ferretti, che in questi decenni ha investito con coraggio e continuità sul nostro territorio". Così il consigliere regionale Nicola Marcello (Fratelli d’Italia), in merito all’annuncio dei 221 esuberi comunicati dal gruppo.

“Aeffe è stata e rimane un pilastro della moda italiana e un riferimento produttivo per San Giovanni in Marignano. – spiega il consigliere - La famiglia Ferretti ha sempre creduto in questa terra, generando sviluppo, posti di lavoro e un indotto significativo. È giusto riconoscere questo impegno anche oggi, in una fase di oggettiva difficoltà”.

Marcello sottolinea come la situazione richieda un coordinamento istituzionale immediato e a più livelli: “Il Governo è già informato ed è pronto a monitorare l’evoluzione della crisi e a intervenire qualora si rendesse necessario. Ma è fondamentale che, parallelamente, venga attivato un tavolo di confronto permanente tra Regione Emilia-Romagna, Comune di San Giovanni in Marignano e azienda, per individuare tutte le soluzioni utili a salvaguardare occupazione e competenze”.

La priorità, ribadisce il consigliere, resta la tutela delle persone e del patrimonio industriale: “Non possiamo permettere che un capitale umano così qualificato venga disperso. Servono strumenti di sostegno, piani di riqualificazione e ogni possibile misura che possa accompagnare l’azienda verso un percorso di stabilizzazione e rilancio”.

“In momenti come questi, istituzioni, impresa e comunità devono muoversi insieme. Ai lavoratori, ai dirigenti e alla famiglia Ferretti voglio ribadire che la nostra attenzione è massima. La Regione e il Governo seguiranno passo dopo passo l’evoluzione della vicenda, con l’obiettivo di proteggere il territorio e la sua storia produttiva", conclude Marcello.