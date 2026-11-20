Dibattito sul commercio Crisi commercio a Rimini, il "vannacciano" Galli: "Ecco il nostro piano per il rilancio in 7 punti"

Futuro Nazionale, "amministrazione comunale di Rimini responsabile: non ha governato gli effetti sul territorio di una crisi del commercio che è globale"

Bruno Galli di Futuro Nazionale interviene sullo stato di salute del commercio riminese, parlando non di crisi, ma di "trasformazione dell'identità economica e sociale della nostra città", con Rimini che si sta svuotando di negozi, botteghe di artigiani e di attività di piccoli imprenditori. In contrasto a quanto affermato dall'assessore Magrini, Galli richiama le responsabilità dell'amministrazione comunale: "Vorremmo capire se, negli ultimi vent'anni, le amministrazioni abbiano garantito condizioni di competitività adeguate anche ai commercianti del centro storico. Quali investimenti pubblici sono stati effettuati per agevolare l'accessibilità ai grandi poli commerciali? Quali convenzioni sono state sottoscritte? Quali risorse sono state destinate, invece, a rendere altrettanto conveniente e agevole raggiungere i negozi del centro? Sono domande legittime alle quali riteniamo necessario dare risposte documentate". Galli amplia il discorso: "Non attribuiamo all'amministrazione comunale la responsabilità di fenomeni economici globali, ma le attribuiamo quella di aver avuto il compito di governarne gli effetti sul territorio. Dopo quindici anni di continuità amministrativa, è legittimo domandarsi se sia stato fatto tutto il possibile per tutelare il nostro patrimonio commerciale". Futuro Nazionale invoca un piano straordinario per il commercio di prossimità, articolato in sette punti: agevolazioni sulla sosta per favorire gli acquisti nel centro storico, riduzione mirata dei tributi comunali, incentivi per la riapertura dei locali commerciali sfitti, accordi con i proprietari degli immobili per favorire canoni di locazione sostenibili, maggiori investimenti in sicurezza, illuminazione, pulizia e decoro urbano, valorizzazione delle botteghe storiche, dell'artigianato e delle attività commerciali indipendenti e introduzione di un osservatorio permanente sul commercio, con pubblicazione periodica dei dati sulle aperture, sulle cessazioni e sui locali sfitti.