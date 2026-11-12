In attesa del tavolo istituzionale Crisi Coop 134 preoccupa la politica riminese: "Salvaguardare i posti di lavoro"

Gli interventi delle sindache di Cattolica e San Giovanni in Marignano e del deputato Pd Gnassi

La crisi della Coop 134 è al centro dell'agenda politica, dopo la richiesta del presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, affinché sia convocato un tavolo istituzionale in regione. Le sindache di Cattolica e San Giovanni in Marignano, Franca Foronchi e Michela Bertuccioli, commenta così: “Seguiamo con grande attenzione la situazione di Coop 134, che ha sede nei nostri Comuni, e le ricadute occupazionali e sociali che una crisi aziendale di questa portata rischia di determinare sul territorio”. Le prime cittadine sono pronte a partecipare al tavolo istituzionale richiesto dalle sigle sindacali: “Parliamo di una realtà importante non soltanto per il numero di lavoratrici e lavoratrici coinvolti, ma anche per il suo ruolo sociale. Siamo disponibili a partecipare al tavolo richiesto dalle organizzazioni sindacali e rivolto alle istituzioni per tutelare i lavoratori e le lavoratrici affinché siano garantiti i loro diritti ma allo stesso tempo per assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale di igiene ambientale. Ci auguriamo che si arrivi a dare risposte tempestive e concrete visto il coinvolgimento di centinaia di persone e delle loro famiglie”.

Interviene poi il deputato del Pd Andrea Gnassi: "Coop 134 è una realtà importante non soltanto per i livelli occupazionali, ma anche per il ruolo sociale che svolge nella nostra comunità. Bisogna accelerare, perché il tempo stringe e non possiamo permetterci che l'incertezza diventi una crisi irreversibile”. Gnassi parla di contraddizione da affrontare: "I lavoratori hanno rivendicato il giusto riconoscimento del contratto e delle retribuzioni spettanti, ottenendo ragione anche in sede giudiziaria. Non possono essere loro a pagare il prezzo di una difficoltà economica che chiama in causa anche la sostenibilità del sistema degli appalti”.

“La richiesta di un tavolo istituzionale di crisi in Regione, avanzata dai sindacati e sostenuta dalla Provincia di Rimini, è giusta. Ora bisogna convocarlo e mettere attorno allo stesso tavolo Regione, Provincia, Comuni, Hera, Atersir e cooperativa, prevedendo anche il coinvolgimento del Governo. Servono chiarezza sui conti, sulle prospettive aziendali, sulla continuità di un servizio pubblico essenziale come quello dell'igiene ambientale e, soprattutto, sulle garanzie occupazionali. Di fronte a una crisi che coinvolge centinaia di persone e le loro famiglie, le istituzioni devono muoversi in modo coordinato e con la massima tempestività”, le parole di Gnassi, che aggiunge: “In una fase di crisi economica e sociale nazionale, questa vicenda solleva anche una questione che riguarda tutto il Paese: come rendere il sistema degli appalti più equilibrato e sostenibile. Il rapporto tra chi affida i servizi, le grandi società multiutility come Hera che hanno performance economiche rilevanti e le cooperative che li svolgono va affrontato in modo determinato e unitario, così come il tema della sostenibilità economica degli affidamenti. Nelle gare devono essere adeguatamente considerati il costo del lavoro, i contratti applicabili, la qualità dei servizi e la solidità economica delle imprese. Sono aspetti che devono procedere insieme e che richiedono un'attenzione anche a livello nazionale”.

Gnassi conclude: “La priorità oggi è salvaguardare tutti i posti di lavoro e dare risposte concrete ai lavoratori. Allo stesso tempo, questa vicenda deve essere un'occasione per affrontare alcuni nodi del sistema degli appalti e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe. Non servono altri rinvii, servono confronto, responsabilità e decisioni”.