Croatti, dalla Global Sumud Flotilla, attacca il governo: "Inaccettabili le parole di Tajani"

Flotilla per Gaza, Tajani: “A bordo gli italiani sono a loro rischio e pericolo”

Il Senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, a bordo della Global Sumud Flotilla, critica duramente le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva affermato come gli attivisti italiani partecipanti alla spedizione si muovano “a loro rischio e pericolo”, escludendo quindi un intervento diretto del governo per la loro protezione.

"Un’affermazione grave e inaccettabile - si legge in una nota del senatore - Al ministro ricordo che su molte delle navi salpate sventola il tricolore, compresa la mia. Ed è proprio a quella bandiera e all’Italia tutta che gli italiani della Global Sumud Flotilla stanno restituendo dignità e prestigio, facendo ciò che questo governo non ha avuto il coraggio di fare: testimoniare solidarietà e pretendere un canale umanitario per far arrivare aiuti ai civili di Gaza, vittime di bombe e carestia".

"Il governo Meloni, invece, continua a tacere di fronte al massacro ordinato da Netanyahu. Nessuna condanna, nessun atto concreto contro chi viola il diritto internazionale, rade al suolo scuole, ospedali, chiese e bombarda civili in fila per il pane. Tajani e Meloni prendano esempio dalla Spagna: il ministro José Manuel Albares e il premier Pedro Sánchez hanno già assicurato ai loro connazionali a bordo della Flotilla piena protezione diplomatica e consolare. Trovate le differenze."

Nelle prossime ore Morgana, la barca su cui mi trovo - chiosa Croatti - raggiungerà le acque a largo di Creta per unirsi alle imbarcazioni partite da Barcellona e al resto della spedizione italiana. Poi, tutti insieme, faremo rotta verso Gaza. L’umore a bordo è alto: l’incredibile sostegno popolare che ci arriva è energia pura che spinge le nostre vele. Con il vento in poppa, andiamo avanti.”