Croatti su Rimini Calcio: "i tifosi meritano trasparenza"

"Nonostante la delicata situazione economica del Rimini FC nessuno intende chiudere gli occhi o girare la testa"

Attraverso una nota stampa, il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti si esprime sulla situazione del Rimini Calcio.

“I tifosi e l’intera città meritano chiarezza e massima trasparenza sul futuro della Rimini Calcio. Le vicende delle ultime settimane, i protagonisti e le loro reti di relazioni, le trattative, i sospetti hanno creato un quadro preoccupante e opaco che questa città non può tollerare. Nonostante la delicata situazione economica del Rimini FC nessuno intende chiudere gli occhi o girare la testa, né ora né in futuro, di fronte ad operazioni torbide o sulla mancanza di chiarezza in merito a questioni che sono dirimenti, come quelle legate alla legalità.

I casi di cronaca impongono che la guardia rimanga altissima e in tal senso valuterò l’opportunità di presentare una interrogazione parlamentare con cui chiedere conto ai ministri dello sport e dell’interno dell’efficacia degli strumenti di controllo e di difesa del settore del calcio in merito alle acquisizioni societarie. Le barriere e i controlli appaiono agevolmente sormontabili se non addirittura inesistenti e non esistono meccanismi di selezione che consentano di verificare le motivazioni o le credenziali di chi decide di entrare. Aumentare i controlli tutelerebbe anche i soggetti sani che intendono investire nel mondo del calcio e dello sport e renderebbero più trasparenti le trattative.”