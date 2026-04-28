Crocifisso di marmo della Chiesa distrutto a Santarcangelo, c'è l'ombra del satanismo

Il danneggiamento segue il furto al tabernacolo dei Cappuccini. Indagano i Carabinieri

I Carabinieri stanno svolgendo le indagini sull'atto di vandalismo perpetrato sabato notte nella Chiesa di San Martino dei Mulini. Ignoti hanno divelto il crocifisso in pietra all'esterno della Chiesa, per poi distruggerlo: si sospetta che l'atto non sia una bravata, ma che dietro vi sia l'ombra del satanismo. Qualche mese fa invece si era verificato il furto del tabernacolo ai Cappuccini. Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti ha parlato così di "gravissimi atti sacrileghi volontari e non di semplici vandalismi", entrando nel dettaglio: "Per staccare il crocifisso sono serviti almeno un martello e uno scalpello, non si è trattato di un raptus del momento". Il parroco Stefano Vendemini ha aggiunto: "Chiunque sia stato, ha compiuto questo gesto con l'unico scopo di danneggiare il crocifisso. È stato un gravissimo atto sacrilego". Per il furto del tabernacolo ai Cappuccini fu lo stesso vescovo di Rimini Nicolò Anselmi a parlare di "una vera profanazione, forse l'opera di satanisti".