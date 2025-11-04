Crollo della Torre dei Conti, procura apre inchiesta per omicidio colposo

Il sindaco di Roma Gualtieri ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Octay Stroici

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha proclamato per domani (mercoledì 5 novembre) il lutto cittadino in segno di cordoglio per la morte di Octay Stroici, l’operaio di 66 anni deceduto nella notte dopo essere rimasto gravemente ferito nel crollo della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali. “La città di Roma si stringe attorno alla sua famiglia, ai colleghi e a quanti gli hanno voluto bene – ha dichiarato il sindaco – condividendo il dolore per questa tragica perdita”. In segno di lutto, le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutti gli edifici comunali.

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, affidata al gruppo di polizia giudiziaria specializzato in infortuni sul lavoro. Stroici era stato estratto vivo dopo undici ore sotto le macerie, ma non ce l’ha fatta: è morto in ospedale nella notte. L’area del crollo, nel cuore archeologico della Capitale, è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e la magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Nella tragedia sono rimasti coinvolti anche altri operai, alcuni dei quali feriti.