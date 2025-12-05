Cugini spacciatori sorpresi dalla Polizia a Rimini, avevano oltre un etto di cocaina

In manette i due giovani di 25 e 27 anni

Ieri pomeriggio (giovedì 4 dicembre) la Polizia di Rimini ha arrestato due cugini di nazionalità albanese di 25 e 27 anni, per le ipotesi di reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio. Tutto è partito da un pattugliamento di routine, durante il quale una pattuglia ha notato uno dei due cedere una dose di cocaina a un italiano, già noto alle forze dell'ordine per la sua tossicodipendenza. Gli agenti hanno fermato i cugini e a bordo della loro auto sono stati rinvenuti quasi 30 grammi di cocaina, divisi in involucri e dosi pronte per il confezionamento. Gli accertamenti sono proseguiti con le perquisizioni del domicilio: nell'abitazione del giovane sorpreso a spacciare, sono state rinvenute altre 89 dosi di cocaina per 67 grammi, oltre alla somma di 940 euro in banconote di vario taglio, denaro ritenuto provento di spaccio.