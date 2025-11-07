Cuori randagi tra corsi sul primo soccorso veterinario e il microchip Day: le iniziative

Buona partecipazione alla biblioteca Baldini al corso per imparare a prestare il primo soccorso agli animali domestici nei casi di emergenza

Sono state 90 le persone che ieri sera (giovedì 6 novembre) hanno partecipato all'incontro sul primo soccorso veterinario per cani e gatti, organizzato dall'associazione Cuori Randagi e ospitato dalla biblioteca Baldini di Santarcangelo. Paolo Moretti, medico veterinario e presidente dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Rimini, ha illustrato al pubblico le modalità di intervento per soccorrere i propri animali domestici in situazioni di emergenza, fornendo consigli e indicazioni. La Cuori Randagi ringrazia l'amministrazione comunale, "sensibile e virtuosa nei confronti degli animali" e annuncia il prossimo appuntamento: sabato 15 novembre nuovo microchip day a Poggio Torriana, dedicato ai felini, dalle 9 alle 13 presso la sala polivalente in località Torriana. Sarà presente il veterinario Giuseppe Montanari che provvederà a impiantare gratuitamente il microchip. "Per il 2026 porteremo il microchip day a Montecopiolo e riproporremo il corso di pronto soccorso nel Comune di Poggio Torriana", annuncia la Cuori Randagi.