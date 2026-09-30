Cupolone a Rimini Fiera, anche Federalberghi dice sì: "Ma attenzione alla viabilità"

Patrizia Rinaldis: "opera strategica per destagionalizzare, incrementare il Pil e l’occupazione"

Anche Federalberghi Rimini dice sì all'ampliamento di Rimini Fiera e al nuovo "cupolone". Per la presidente Patrizia Rinaldis, inoltre, "é un bel segnale di coesione vedere tutte le categorie economiche unite a favore di un'infrastruttura di questa portata". Questo, secondo Rinaldis, "dimostra la maturità di un territorio che vuole continuare a crescere e a innovare. Riconoscere il valore strategico del turismo aiuta a prendere decisioni condivise e a contrapporsi a sterili discussioni". “Condivido ciò che è stato detto da tutti i miei colleghi sul valore strategico del cupolone, è da anni che perseguiamo la strada della destazionalizzazione e oggi grazie alla Fiera, Palacongressi, Aeroporto, Parco del Mare e tra poco parleremo anche del Mare d'inverno, stiamo costruendo una città che vive tutto l'anno. Non si parla più di alta o bassa stagione ma di flussi diversi per ogni mese dell'anno, con una ricaduta sulla forza lavoro estremamente importante e con una continuità lavorativa sia per le imprese che per i lavoratori di più ampio respiro, dando un ulteriore stabilità al mercato dell'occupazione Riminese. Ogni singolo evento richiamato su questo territorio rappresenta un valore aggiunto diretto e indiretto per l'intera filiera economica: dagli alberghi alla ristorazione, dal commercio ai servizi, dall’industria all’artigianato, dagli ordini professionali alle banche", argomenta Rinaldis, che pone attenzione su un tema cruciale: la viabilità. "Per garantire il pieno successo del Cupolone e la vivibilità della città, ogni opera deve perseguire in contemporanea la strada della sostenibilità ambientale", evidenzia Rinaldis. Così, in quest'ottica, "diventa indispensabile spingere sull'acceleratore per la realizzazione dell'uscita del casello fiera, sul modello di quanto già sperimentato in altre importanti realtà fieristiche italiane. L'importanza della rete viaria non può essere sottovalutata: un collegamento autostradale diretto e fluido è la condizione necessaria per evitare imbuti di traffico, agevolare l'arrivo dei visitatori e rendere l'opera realmente efficiente e funzionale per l'intera comunità".





