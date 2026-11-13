Basta plastica in mare attacca "Cupolone" di Rimini Fiera, ancora polemiche: "Tutelare verde, no interessi delle lobbies"

L'associazione ambientalista chiama in causa anche il sindaco di Rimini Sadegholvaad

"Ieg, la società della Fiera, sta tirando troppo la corda. Ancora numeri, ancora quantità nel consumo senza freni del nostro territorio. Acqua, aria, suolo. Padiglione nuovo nonostante i già enormi profitti, nulla in opere di interesse pubblico per preservare l’ambiente che dà modo a una società privata di generare tanta ricchezza". Così l'associazione Basta plastica in mare in una nota in cui la presidente Manuela Fabbri spiega l'adesione alla biciclettata di protesta in programma per domani (14 novembre), contro l'ampliamento del quartiere fieristico. L'associazione invoca le dimissioni del presidente di Ieg Ermeti dal piano strategico "che garantisce la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e alle decisioni prese sui beni comuni poiché riteniamo non abbia più la necessaria indipendenza": nel dettaglio, spiega Fabbri, "La risposta che abbiamo sempre avuto alle nostre richieste durante le partecipazioni alle riunioni del Piano Strategico che ci chiediamo se siano ancora utili, è sempre la stessa: facciamo già tanto per Rimini, riempiamo le tasche ad albergatori e ristoratori. E questo è il punto. Lobby, stakeholder di cui Ermeti presidente della Fiera e del Piano Strategico è eminente rappresentante". Basta plastica in mare ribadisce la necessità di considerare al primo posto verde e clima: "Come abbiamo fatto a Fuorisalone 2026, un paio di settimane fa. Sono quelle le urgenze: più alberi, meno cemento. Più aria pulita meno esalazioni da fossile, dunque anche di plastica. E diciamo questo anche in previsione delle elezioni prossime, vicinissime, sia locali che nazionali. Per evitare che l’astensione al voto o il voto alle ideologie estremiste divengano l’unica forma di protesta". Fabbri si rivolge al sindaco di Rimini Sadegholvaad: "E la salute dell’ambiente e delle persone? Quali diritti per noi cittadini? Quando andremo a votare dovremo ricordare, caro primo cittadino e decisori politici, che per voi non contiamo nulla. Oppure darete in tempo utile ascolto e soddisfazione a una parte della cittadinanza che col proprio contributo costruttivo e non di mera protesta, dà all’intera comunità per un futuro dignitoso all’habitat, preferibilmente non abusato, che resterà ai nostri eredi?". Le polemiche, sul progetto dell'ampliamento fieristico, continuano: "il cupolone" sembra aver creato una frattura in città.