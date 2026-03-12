Cura del verde e non solo: genitori degli studenti si rimboccano le maniche per il Serpieri

L'attività di volontariato cittadino con "Serpieri in azione"

Cresce la famiglia dei volontari civici riminesi. Questa volta protagonisti sono alcuni genitori del Liceo Scientifico Alessandro Serpieri, che hanno dato vita a un nuovo gruppo Ci.Vi.Vo. battezzato "Serpieri in Azione", con l'obiettivo di prendersi cura degli spazi scolastici attraverso l'impegno diretto e la collaborazione con la scuola e l'Amministrazione comunale.

"Il progetto - spiega l'amministrazione comunale - nasce dall'entusiasmo concreto di un gruppo di genitori che, anziché limitarsi a osservare piccole criticità quotidiane, hanno deciso di fare qualcosa: riordinare e catalogare i libri della biblioteca scolastica, sistemare bacheche e panchine, curare le aree verdi esterne, rimettere in ordine e in decoro gli spazi condivisi dai loro figli ogni giorno. Attività semplici ma significative, che non interferiscono con il lavoro del personale scolastico ma lo affiancano con spirito collaborativo. Ogni intervento verrà concordato preventivamente con il dirigente scolastico, in un rapporto di piena fiducia reciproca".

A testimonianza della serietà dell'impegno, alcuni genitori hanno già messo a disposizione non solo il proprio tempo libero, ma anche attrezzature e materiali personali. Il Comune di Rimini, dal canto suo, garantisce la copertura assicurativa dei volontari e il supporto per eventuali forniture aggiuntive. "Il patto di collaborazione con la coordinatrice del gruppo è stato firmato in questi giorni, rendendo ufficiale un legame che unisce famiglie, scuola e istituzioni attorno a un bene comune", chiosano da palazzo Garampi.