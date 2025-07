Cura dell’anemia: donata all'ospedale di Rimini una moderna poltrona per le terapie

La donazione da parte del Rotary Club di Rimini: "Un nostro segno di gratitudine verso il personale sanitario"

Si è svolta venerdì 27 giugno la cerimonia di consegna e ringraziamento per la donazione, da parte del Rotary Club di Rimini, di una poltrona elettrica per prelievi e terapie, destinata all’ambulatorio di Medicina Trasfusionale dell’ospedale Infermi di Rimini.



L’ambulatorio di Medicina Trasfusionale segue dal 2022 pazienti del territorio riminese, prevalentemente affetti da anemia e bisognosi di supporto trasfusionale o di infusioni periodiche di ferro.



L’anemia è una condizione diffusa, che interessa circa il 10% della popolazione, e può derivare da diverse cause quali malattie ematologiche, disturbi congeniti dei globuli rossi o sindromi emorragiche acute e croniche.



Negli ultimi tre anni l’attività dell’ambulatorio ha registrato una crescita costante, offrendo a un numero sempre maggiore di pazienti, fino a 1500 nel solo anno 2024, un punto di riferimento stabile per la gestione delle terapie necessarie. Oltre ai pazienti anemici, l’ambulatorio si occupa anche di persone con altre patologie ematologiche, epatologiche e neurologiche che richiedono trattamenti specialistici. Cura condizioni croniche e prepara pazienti che devono sottoporsi a complessi interventi, migliorando la loro resistenza.



“Come per altre donazioni, il Rotary Club di Rimini intende riconfermare il sostegno ai professionisti e operatori del nostro ospedale, come segno di gratitudine per l’impegno quotidiano in favore di tutti i pazienti curati”, hanno sottolineato i rappresentanti del Rotary Club di Rimini: il presidente Virgilio Pagliarani, Laura Zanni e Stefano Santucci.