Cyberbullismo e AI: la Polizia di Rimini incontra studenti e genitori

Gli incontri della Polizia con le scuole in occasione della Giornata Mondiale del Safer Internet Day

In occasione della Giornata Mondiale del Safer Internet Day del prossimo 10 febbraio 2026, la Polizia di Stato, con il sostegno di Unieuro nel progetto “Cuori Connessi”, ha organizzato due eventi multimediali in diretta streaming:

Il primo, alle ore 10:00, è indirizzato agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie e a quelli del primo triennio degli istituti secondari di secondo grado, con la partecipazione di istituti del circondario riminese, in diretta collaborazione con la Professoressa Maria Silvia Galanti dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il secondo evento sarà disponibile in diretta sulla pagina YouTube di @cuoriconnessi alle ore 18:00 e sarà rivolto alle famiglie degli studenti, affrontando le tematiche del rapporto tra tecnologia, emozioni e dialogo con i ragazzi, con ospiti di eccezione.

La Sezione di Polizia Cibernetica di Rimini, dopo gli incontri con studenti e genitori dell'Istituto Valturio di Rimini e il progetto “Ambasciatori della privacy e sicurezza informatica” effettuato presso l’Istituto Tecnico Marco Polo di Rimini, interverrà in presenza con alunni e docenti presso l'Istituto Comprensivo Statale “Centro Storico” di Rimini nella mattinata del 10 febbraio.

Le tematiche affrontate saranno il cyberbullismo, l’identità digitale, le pressioni social e la reputazione online, l’intelligenza artificiale, offrendo una preziosa occasione per approfondire questi argomenti e avviare riflessione e dialogo con ragazzi, operatori scolastici e genitori.