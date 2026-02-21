Cyberbullismo e violenza di genere: la scuola di Coriano incontra la Polizia

L’iniziativa ha offerto agli studenti due mattinate intense di confronto su sicurezza, cyberbullismo e violenza di genere

Dopo la premiazione dei tre migliori racconti, svoltasi venerdì 13 febbraio al Teatro Corte, il progetto “Amore Malamore” ha vissuto una nuova e significativa tappa nelle scuole del territorio.

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio i plessi Ravegnani e Gabellini dell’Istituto Comprensivo di Coriano hanno ospitato due incontri con la Polizia di Stato: l’Ispettrice Sammarco e l’Assistente Serra della Stanza d’Ascolto attiva presso la Questura di Rimini.

L’iniziativa, inserita nel percorso del concorso letterario promosso dall’Associazione Arte Pac in collaborazione con il Comune di Coriano, ha offerto agli studenti due mattinate intense di confronto su sicurezza, cyberbullismo e violenza di genere, in dialogo costante con i principi della Costituzione italiana.

Alta l’attenzione dei ragazzi e dei docenti, che hanno seguito con interesse l’intervento articolato e coinvolgente delle rappresentanti della Polizia di Stato, in un incontro partecipato della durata di circa due ore.

«Il progetto Amore Malamore – afferma il Sindaco di Coriano Gianluca Ugolini - conferma l’importanza di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita fondato su rispetto, legalità e responsabilità. Il confronto diretto con la Polizia di Stato su temi come cyberbullismo, sicurezza e violenza di genere è un’occasione preziosa di educazione e consapevolezza a partire dalla scuola».