Da 1965 a oggi: il Forno Galassi di Villa Verucchio festeggia 60 anni

La bottega di via Casale premiata anche da Cna

Forno Galassi di Verucchio, una storia lunga 60 anni e con tante pagine ancora da scrivere. Un traguardo prestigioso raggiunto grazie alla tenacia e alle capacità di Pierina Pazzini che con il marito Luigi Galassi ha dato il via nel 1965 ad una storia imprenditoriale che parte da lontano ma ancora oggi fortemente ancorata al presente e capace di guardare con fiducia al futuro grazie anche al ruolo attivo delle nuove generazioni in gioco.

Cna Agroalimentare di Rimini, per evidenziare l’importante anniversario dei 60 anni di attività, ha consegnato la targa celebrativa al Forno Galassi di Villa Verucchio alla presenza della Sindaca Lara Gobbi, dell’Assessore alle Attività Economiche Paolo Masini insieme a Giovanni Bucci e Silvia Serra di Cna.

Un modo semplice ed efficace di rendere omaggio a questa bella storia imprenditoriale il cui successo è decretato da una clientela capace di cogliere ogni giorno la qualità del prodotto da forno di Galassi ed il senso di comunità che a Verucchio da anni si rinnova attraverso il gesto quotidiano dell’acquisto del pane dal fornaio di fiducia.