Da 4 generazioni in vacanza a Riccione: premiati i turisti da Monaco di Baviera

La famiglia Thiermann dal 1975 sceglie la Perla Verde per le proprie vacanza

Una famiglia che ritorna a Riccione ogni anno e che lo fa da ben quattro generazioni. Ieri, mercoledì 3 settembre, la famiglia Thiermann di Monaco di Baviera ha ricevuto dall’assessore al Turismo Mattia Guidi il riconoscimento di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. La consegna è avvenuta all’hotel Mon Pays, che per loro è ormai una seconda casa, frequentata con continuità da decenni.

Tutto inizia cinquant’anni fa, nell’agosto del 1975, quando il Signor Manfred Thiermann sceglie Riccione per le sue vacanze, soggiornando proprio all’hotel Mon Pays. Da allora, con la famiglia ritorna ogni anno, estate dopo estate, custodendo i ricordi in una “cartolina nel cuore”, da portare in Germania e rivivere fino alla stagione successiva. Nel tempo, la famiglia si è allargata, sono arrivati figli, i nipoti e i pronipoti, consolidando sempre più il legame profondo con la città e con l’hotel.

L’hotel Mon Pays rappresenta per i Thiermann un luogo di accoglienza speciale, quasi una seconda famiglia, con la quale si è instaurato un rapporto di stima, affetto e amicizia destinato a crescere sempre più. Di Riccione e della Romagna amano davvero tutto, dall’accoglienza, al mare e alla cucina: il conferimento del riconoscimento di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo” ha voluto premiare l’amore che varca i confini coinvolgendo anche le nuove generazioni.