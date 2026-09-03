Da 56 anni in vacanza a Riccione, prima da fidanzati poi da coniugi: la storia di Renato e Germana Maria

Sono stati premiati dall'assessorato al Turismo del Comune di Riccione

Una storia d’amore lunga oltre mezzo secolo, vissuta sempre al fianco della propria metà e con una costante incrollabile: la passione per Riccione. Renato Galluzzi e Germana Maria Pigoli, entrambi pensionati milanesi, sono stati proclamati ufficialmente nuovi “Ambasciatori di Riccione nel mondo”. A consegnare il riconoscimento speciale questa mattina (3 settembre), nella cornice dell’hotel Villa Platani, è stato l’assessore al Turismo Mattia Guidi.

Per circa cinquantasei anni la coppia non ha mai rinunciato all’appuntamento con la Perla verde dell’Adriatico. Prima da fidanzati e poi da coniugi, Renato – ex dipendente di una storica azienda di ascensori – e Germana – a lungo impegnata nello scatolificio di famiglia – hanno condiviso ogni singola tappa della propria vita insieme a Riccione. I loro primi soggiorni sono iniziati come ospiti a casa di amici, per poi proseguire con una lunga fedeltà al tessuto alberghiero cittadino, dall’hotel Reggiana all’hotel Vittoria, fino all’Ascot, al Venezia, al Casadio e all’attuale Villa Platani. Punto fermo di tutte le loro estati è sempre stato il bagno 74 Natalina, luogo del cuore dove negli anni hanno incrociato anche celebri icone dello spettacolo e dello sport italiano come Adriano Celentano, Raffaele Pisu e Gianni Rivera.

