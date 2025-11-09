Da atleta mancata a tedofora alle Olimpiadi: il sogno della riminese Alyssa Camelia si avvera

Da ragazzina faceva atletica leggera: "Mi stavo allenando per fare l'atleta agonista, ma alcuni infortuni mi hanno costretto allo stop"

Anche la riminese Alyssa Camelia è tra gli "staffettisti" che porteranno la fiamma olimpica in occasione dei giochi invernali di Milano e Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Laureata in economia del turismo, dipendente negli uffici della direzione di un banca a Forlì, Alyssa ha tre grandi passioni. La prima è per la danza: ha studiato danza classica, moderna e hip hop. La seconda, che si ricollega alla prima, è il musical. Passioni che coltiva, come ballerina e performer, portando show e spettacoli nei locali del nostro territorio. La terza passione è invece quella per lo sport, un amore che l’ha sempre spinta a mettersi in gioco e che presto la vedrà correre con la torcia olimpica in mano. "Mi piace tutto lo sport, in generale. Seguo il calcio e tifo per la Roma. Pratico running, fitness e, quando è possibile, anche il trekking in montagna". Da ragazzina, si distingueva sulle piste di atletica, praticando salto in alto, in lungo e corsa su pista: "Mi stavo allenando per fare l'atleta agonista, ma alcuni infortuni mi hanno costretta a interrompere questo percorso". Così fare la tedofora per la giovane riminese è stato "un vero segno del destino: è sempre stato un mio sogno, seguo ogni Olimpiade con passione e tanto tifo". A spingere Alyssa a presentare la propria candidatura è stato un suo amico appassionato di Fitness. Lunedì scorso (3 novembre) è arrivata l'attesa convocazione: "Appena mi è arrivata la lettera mi sono quasi commossa. Ero molto euforica, soddisfatta, ma soprattutto onorata".

