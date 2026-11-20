Da Bormujos in visita a Verucchio: studenti spagnoli alla scoperta della Valmarecchia

Il programma di accoglienza comprende visite guidate a Verucchio ma anche a Rimini, San Marino

Nel 2024 studenti dell’Istituto Comprensivo “Ponte sul Marecchia” di Verucchio si erano recati in Spagna nell’ambito del progetto Erasmus +: oggi i ragazzi spagnoli hanno ricambiato la visita. Un gruppo di studenti provenienti dall’Andalusia è stato così accolto questa mattina (20 novembre) in Municipio dalla sindaca Lara Gobbi e dalle assessore Claudia Pazzini e Maria Antonietta Pazzini. Con i loro insegnanti e i ragazzi corrispondenti verucchiesi. Arrivano da Bormujos, un Ayiuntamento (Comune) a 9 km da Siviglia, dove sono iscritti all'istituto si scuola secondaria pubblica IES Juan Ciudad Duarte. Non è la prima vota che avviene questo scambio: nove corrispondenti spagnoli erano stati a Verucchio dall'8 al 15 marzo 2025,

Il progetto a cui partecipano prevede educazione interculturale, cittadinanza sostenibile e tutela ambientale, nel rispetto dei valori europei e con attenzione all'inclusione. Dopo una mobilità in uscita a novembre 2025 (la terza in totale, contando anche le due appunto in Spagna e poi in Portogallo dello scorso anno scolastico), che ha portato 13 alunni verucchiesi nella città di Limoges, in Francia, nella primavera scorsa sono arrivati 15 alunni tedeschi provenienti da Neckarsulm, in Germania, dove 15 alunni verucchiesi hanno ricambiato la visita a inizio maggio. Come da programma, gli alunni spagnoli sono ospiti delle famiglie dei loro compagni italiani, che ricambiano così l’ospitalità ricevuta.

Il programma di accoglienza comprende visite guidate a Verucchio, Rimini, San Marino, la frequentazione delle lezioni per una full immersion didattica, e la sperimentazione pratica con laboratori di musica, arte, tecnologia, scienze, cucina tipica tenuti dai docenti, i quali ancora una volta si sono messi volontariamente a disposizione facendosi in quattro per il successo di questa importante esperienza.