Da campo di calcetto a campo di tennis: lavori conclusi a Santarcangelo al circolo Casalboni

Ammonta a 40mila euro il costo complessivo dei lavori

Si è concluso a Santarcangelo l’intervento per la realizzazione di un nuovo campo da tennis funzionale all’attività del circolo Casalboni tramite la riqualificazione del vecchio campo da calcetto non utilizzato. La riqualificazione ha interessato una superficie di circa 650 metri quadri e ha comportato la rimozione della vecchia pavimentazione in erba sintetica del campo da calcetto e la realizzazione di una nuova pavimentazione in erba sintetica particolarmente compatta e specifica per il gioco del tennis (sia per il rimbalzo della palla che per i movimenti dei giocatori). È stata inoltre installata una recinzione e di due cancelli, uno pedonale e l’altro carrabile, e sono state ripristinate parti di recinzione danneggiate al fine di consentire l’accesso al Circolo tennis solo durante gli orari di apertura. Ammonta a 40mila euro il costo complessivo dei lavori.