Da Coriano a Santa Maria di Leuca in bici: l'impresa di 8 ciclisti corianesi

Entusiasmo per una delegazione di ciclisti pronti a partire domani mattina alla volta di Santa Maria di Leuca

Entusiasmo a mille per una delegazione di ciclisti del G.S.Ospedaletto pronti a partire alle 4.00 di domani mattina, giovedì 3 luglio, alla volta di Santa Maria di Leuca. Dall'Adriatico al mar Ionioper macinare ottocento chilometri sotto il sole all'insegna di un'avventura segnata da tre tappe. La prima tappa sarà Fossacesia, località balneare della Costa dei Trabocchi, seconda Bari fino ad arrivare al Faro di Santa Maria di Leuca, dove ad attendere 8 ciclisti corianesi saranno presenti le Autorità locali e una squadra del Csi di Lecce con la quale verrà suggellato un gemellaggio.

“Dopo la traversata coast to coast dall’Adriatico al Tirreno destinazione Livorno, intrapresa la scorsa estate, quest’anno il G.S Ospedaletto non è da meno ed è pronto ad accogliere una nuova sfida in sella alla immancabile due ruote fino a raggiungere l'estremità dello stivale. Amore per lo sport, intraprendenza e dinamismo caratterizzano questa realtà locale che, oltre a lanciare imprese sfidanti come questa, organizza durante l’anno svariate iniziative cicloturistiche per far avvicinare persone di target diversi al mondo della bicicletta. Siamo lieti di affiancare, con il patrocinio dell'amministrazione, occasioni promozionali come questa che consentono di portare il nome di Coriano fuori regione, in tante parti d’Italia".

Ad augurare in bocca al lupo ai ciclisti questa mattina il sindaco Gianluca Ugolini e l'assessore allo Sport Anna Pecci durante l’incontro in municipio con Domenico Manna, membro del direttivo del Gruppo Sportivo di Ospedaletto. Gli amministratori hanno consegnato una lettera di saluto per il sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca, e del materiale promozionale di Terre di Coriano.