Da dipendente a imprenditore, apre la sua pizzeria: e sceglie Riccione Paese

Alessandro Pagnotta ha aperto in corso Fratelli Cervi la sua "Pizzeria del Corso"

Il prossimo 7 ottobre alle ore 17.30 inaugura ufficialmente a Riccione Pizzeria del Corso, la nuova attività di Alessandro Pagnotta, pizzaiolo con alle spalle anni di esperienza in alcune delle più conosciute realtà della zona. Dopo una lunga carriera nel mondo della pizza e della panificazione, Alessandro realizza finalmente il suo sogno: aprire una pizzeria tutta sua, nel cuore di Riccione Paese, in Corso Fratelli Cervi, 85.

"Pizzeria del Corso è molto più di una pizzeria da asporto: è un luogo pensato per soddisfare l’appetito in ogni momento della giornata. L’offerta spazia dalle pizze tonde e alla pala agli hamburger, ai panini, alle focacce e alla pizza al trancio, con proposte varie e adatte a tutti i palati", spiega il titolare, che aggiunge: "Aprire Pizzeria del Corso è un traguardo personale e professionale che sognavo da tempo. Ho lavorato tanti anni in locali e panetterie della zona e oggi voglio mettere tutto quello che ho imparato al servizio della mia città. Spero che i riccionesi sentano questo posto come casa: semplice, autentico e pieno di cose buone da condividere".