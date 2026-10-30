Rimini Da ex scuola primaria a luogo di socialità: rinasce alla Gaiofana lo spazio di via Montescudo

L'accordo avrà validità fino a dicembre 2028 e potrà proseguire per ulteriori tre anni

Il Comune di Rimini ha affidato alla Pro Loco di Gaiofana la realizzazione del progetto negli spazi comunali di via Montescudo 288. L'obiettivo, spiegano da palazzo Garampi, "è creare un punto di riferimento per i residenti, le associazioni e le persone più fragili del territorio". L'ex scuola primaria di Gaiofana si prepara quindi a diventare un nuovo luogo di riferimento per la vita sociale del quartiere. L'edificio sarà aperto a associazioni, gruppi di cittadini e residenti delle aree rurali e periferiche di Gaiofana e del quartiere n. 12. "Al centro del progetto - prosegue l'amministrazione comunale - c'è la volontà di contrastare l'isolamento sociale e la solitudine, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e a chi vive solo, favorendo la nascita e il rafforzamento delle relazioni di vicinato. Il Centro sarà un luogo di aggregazione e socializzazione, dove promuovere incontri tematici, iniziative sociali ed eventi rivolti all'intera cittadinanza. L'idea è quella di un presidio attento ai bisogni del territorio, in cui possano collaborare residenti, volontari, associazioni e gruppi informali. Non solo uno spazio per organizzare attività, dunque, ma un punto di incontro stabile, che rafforzi il senso di appartenenza e offra occasioni di partecipazione anche a chi rischia di restare ai margini".

La Pro Loco ha presentato la propria proposta nell'ambito del percorso pubblico di collaborazione avviato dal Comune con le realtà del Terzo Settore. "Il progetto è stato valutato positivamente perché risponde agli obiettivi: dare nuova vita all'edificio, promuovere occasioni di socialità e sostenere le persone più esposte all'isolamento. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente l'immobile e si farà carico delle utenze, tra cui energia elettrica, riscaldamento e acqua, oltre ai controlli e alla manutenzione ordinaria degli impianti. La Pro Loco si occuperà invece dell'organizzazione delle attività, della gestione degli spazi e della loro cura, senza alcuna finalità di lucro", spiega l'amministrazione. L'accordo avrà validità fino a dicembre 2028 e potrà proseguire per ulteriori tre anni, dopo una verifica positiva dei risultati raggiunti e delle risorse disponibili.