Da ex strip club a locale di tendenza: "Con D*va lanciamo gli Ultra Club dagli Usa"

House music e techno nello storico strip club riminese: nasce un day party in Riviera

Negli Stati Uniti, sulla East Coast, li chiamano ultra-club o hybrid, spazi dove la cultura del clubbing incontra la nightlife più provocante, quella fatta di lap dance e atmosfere da night. Un mix scenografico che altrove è già tendenza e che ora approda anche sulla “East Coast italiana”.

Domenica 14 dicembre, infatti, il party pre-natalizio di Club 4.6, in collaborazione con Labor, approda nello storico Lady Godiva, oggi parte dell’universo Pepenero. Per un giorno nasce D*va, un evento che promette di scuotere l’inverno riminese portando la house music dentro ad uno dei locali più iconici della golden age in Riviera. “Hai scelto l’eleganza del proibito” è il claim che campeggia sull'invito del party, accompagnato dalle keyword: Strip – Sunday – Vibes.

Il format riprende la formula che ha già reso celebri le feste del Club 4.6, un day party post-pomeridiano, dalle 17 a mezzanotte, ma con un twist decisamente più audace. In consolle, oltre all’immancabile groove di Enrico Rosica, si alterneranno Mondo Nudo e DJ Lone, per un viaggio musicale che spazia da house e deep house fino alla techno più intensa. Una collaborazione dal sapore piccante. L’evento nasce grazie alla partnership con il celebre brand Pepenero, che da alcuni anni gestisce anche l’ex Lady Godiva.

Per Leonardo Dionigi, manager del gruppo e attento osservatore delle nuove tendenze internazionali, si tratta di un progetto perfettamente in linea con la vision del gruppo: "Ho sposato subito il format proposto dai ragazzi – spiega Dionigi - perché questo party segue una direzione già evidente nel panorama dell’entertainment internazionale, dove nascono sempre più spesso format ibridi capaci di fondere l’atmosfera dei locali per adulti con l’identità e il linguaggio dei club di musica elettronica. Questo esperimento può rivelarsi davvero interessante".