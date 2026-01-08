Da Francesco Mandelli alle mostre d’arte: a Riccione un weekend di spettacoli e musica per tutti

Un weekend ricco di eventi a Riccione

Passate le festività natalizie, Riccione non spegne i riflettori e rilancia con un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti. Dall’atteso monologo di Francesco Mandelli, che porta al Cocoricò il fenomeno internazionale “Baby Reindeer”, alla grande musica con il gospel dei Satibì Singers e l’omaggio a Lucio Dalla: la città si conferma un palcoscenico vibrante di molteplici emozioni. Un weekend che intreccia lo spettacolo dal vivo con i percorsi dell’arte nelle ville storiche, la storia locale e il divertimento sul ghiaccio, offrendo una proposta culturale completa, capace di coinvolgere un pubblico vasto e diversificato.

“Foto-grafando”: l’8 gennaio il primo incontro sulla storia della fotografia

Inizia questa sera, giovedì 8 gennaio alle 20:45, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10), il ciclo di appuntamenti “Foto-grafando. Incontri e racconti di storia della fotografia”. Il primo incontro s’intitola “Invenzione e pionieri della fotografia”: un’introduzione affascinante che parte dalle origini per ripercorrere le sperimentazioni ottocentesche e le visioni di pionieri come Niépce, Daguerre e Talbot. La serata analizzerà le intuizioni e le scoperte tecniche che hanno cambiato per sempre il modo di rappresentare la realtà e il mondo circostante. L’ingresso è libero.

Teatro dialettale e solidarietà: l’8 e il 9 gennaio doppio appuntamento alla sala Granturismo

La tradizione locale e la solidarietà si incontrano alla sala Granturismo (piazzale Ceccarini, 11) per un doppio appuntamento con la storica compagnia “Quei dal Funtanele”. In scena la commedia in tre atti di Guido Lucchini “Al tre bigote”, un classico che scava con ironia nelle dinamiche popolari e nei pettegolezzi di paese, offrendo uno spaccato autentico e divertente della vita di una volta.

Questa sera, giovedì 8 gennaio (ore 21), l’evento è organizzato da Round Table 49. La serata, che prevede anche una lotteria a premi, ha una finalità benefica importante: il ricavato sarà devoluto all’associazione La Prima Coccola, impegnata nel sostegno ai bambini della terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi di Rimini e alle loro famiglie (ingresso 10 euro, biglietti: tel. 328 4823122 o presso bar Brillo, viale Ariosto 12, farmacia dell’Amarissimo, viale Ceccarini 78).

Domani sera, venerdì 9 gennaio (ore 20:30), lo spettacolo replica per inaugurare la terza edizione de “La Sgrignarèla”, la fortunata rassegna teatrale promossa da Famija Arciunesa. La serata, che promette risate e divertimento, sarà arricchita dalla lettura di pensieri e poesie di Giuseppe Lo Magro, storico custode della memoria cittadina a cui è dedicata la rassegna. Anche in questo caso il divertimento si trasforma in un gesto concreto: l’incasso sarà devoluto alle associazioni di volontariato operanti nel territorio riccionese (ingresso 10 euro, prevendite: Tabaccheria nr. 24, viale Circonvallazione 108, libreria Edicolé Speranza, viale Romagna 52, o direttamente in sala la sera stessa).

Francesco Mandelli presenta la versione italiana di “Baby Reindeer”: l’11 gennaio al Cocoricò

La stagione teatrale riccionese debutta in una cornice d’eccezione, il Cocoricò (viale Chieti, 44): domenica 11 gennaio Francesco Mandelli presenta la versione italiana di “Baby Reindeer / Piccola renna” (regia di Francesco Frangipane), il capolavoro con cui il comico scozzese Richard Gadd ha conquistato la critica e il grande pubblico. Al centro della trama c'è Donny, un barista londinese la cui vita viene travolta dall’ossessione morbosa di una cliente, scatenata da un semplice gesto di gentilezza che si trasforma in un asfissiante incubo di stalking e manipolazione (biglietti: intero 20 euro, ridotto under 26 10 euro, inclusa consumazione. Prevendite online su Liveticket.it, presso le rivendite autorizzate o al botteghino del Palazzo del Turismo ogni giovedì dalle 14 alle 18, informazioni: tel. 320 0168171).

“Dai cori al cuore”: l’11 gennaio i Satibì Singers in concerto alla chiesa Stella Maris

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Dai cori al cuore”: domenica 11 gennaio alle 17, la chiesa Stella Maris (viale Sicilia, 21) ospiterà il coro Satibì Singers nel concerto dal titolo “A million dreams”. Sotto la direzione del Maestro Enrico Cenci, la formazione corale proporrà un viaggio emozionante capace di spaziare tra i ritmi travolgenti del gospel, le celebri melodie del musical e le suggestive atmosfere del pop.

Concerto tributo a Lucio Dalla: l’11 gennaio alla Nuova Sala Africa

Domenica 11 gennaio (ore 17), la rassegna “Piccoli mondi” invita al concerto tributo “Ciao Lucio”, un viaggio emozionante nel repertorio di uno dei più grandi geni della musica italiana. Lucio Dalla, artista libero e innovatore, capace di fondere poesia e sperimentazione, sarà celebrato attraverso la voce intensa di Alberto Bastianelli, accompagnato da Marco Ercoles (chitarra), Mattia Guerra (pianoforte), Aldo Maria Zangheri (viola) e Gionata Costa (violoncello). Insieme riporteranno in vita capolavori senza tempo come “Anna e Marco”, “Piazza Grande” e “Caruso”, regalando al pubblico un’esperienza sonora raffinata e profonda (ingresso 14 euro, ridotto under 14 a 10 euro, prevendite online su www.liveticket.it/riminiclassica).

La fotografia di Pico e la pittura di De Grandis in mostra a Villa Mussolini e a Villa Franceschi

Fino al 18 gennaio, Villa Mussolini ospita la mostra “Foto Riccione. Pico forever”, dedicata a Epimaco “Pico” Zangheri. Per oltre cinquant’anni, il fotografo ha documentato con sensibilità e rigore lo sviluppo urbano, turistico e culturale di Riccione. L’esposizione presenta una selezione di scatti in bianco e nero provenienti dall’archivio dello storico studio Foto Riccione, oltre a due sezioni inedite: il litorale fuori stagione e la ricostruzione dello studio di Pico. La mostra è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

A Villa Franceschi prosegue la mostra “Roberto De Grandis. Dipinti, disegni, grafiche”, una retrospettiva dedicata all’artista riccionese, profondamente legato alla città sia come autore sia come educatore. Il percorso espositivo ripercorre l’intera produzione dell’artista, dalle opere giovanili ai lavori della maturità. La mostra è aperta al pubblico fino all’8 febbraio: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

“Anfalkraw” e “Traditi”: alla Galleria del Centro della Pesa il racconto delle persecuzioni del Novecento

Prosegue alla Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio, 10) il percorso dedicato alla memoria con due importanti esposizioni che indagano i drammi delle persecuzioni del Novecento.

La mostra “Anfalkraw. Voci e storie sulla persecuzione dei Kurdi in Iraq” approfondisce la tragica repressione subita dal popolo kurdo durante il regime di Saddam Hussein. Realizzata dal Museo del Territorio in collaborazione con il Comune di Riccione, l’Università di Bologna e la MiSAK – Missione storico archeologica italiana in Kurdistan (Ismeo e Istituto Kurdo di Roma), con il supporto delle autorità e degli istituti di ricerca del Kurdistan iracheno, l’esposizione nasce nell’ambito del programma regionale “Ventesimo secolo: una lunga era di guerre, discriminazioni e persecuzioni. Sulle tracce della memoria”. Il percorso presenta un racconto accessibile e scientificamente fondato, con l’obiettivo di favorire una comprensione più profonda dei fenomeni di persecuzione e dei processi di costruzione della memoria collettiva.

Trova spazio nella stessa sede anche “Traditi. Storie di ebrei a Riccione 1938–1945”, l’esposizione curata da Daniel Degli Esposti e Andrea Tirincanti che analizza la frattura civile causata dalle leggi razziste del 1938. Attraverso documenti d’archivio e fotografie, il percorso mette in luce i meccanismi di discriminazione e deportazione avvenuti nel contesto locale, documentando le responsabilità del sistema fascista ma anche i rari gesti di solidarietà.

Le due mostre, a ingresso libero, sono visitabili fino al 14 febbraio: il lunedì dalle 14 alle 18:50; dal martedì al sabato, con orario continuato, dalle 9 alle 18:50.

L’arte sostenibile di William Zanca in esposizione al primo piano del Municipio di Riccione

Fino al 18 gennaio, il primo piano del Municipio di Riccione (viale Vittorio Emanuele II, 2) ospita la mostra di William Zanca, artista che celebra la sostenibilità attraverso l’uso creativo di alluminio riciclato, trasformando materiali di scarto in raffinati mosaici moderni. Il percorso espositivo mette in luce le sue opere più celebri, come i famosi animali fantastici e i ritratti pop art, per lanciare un messaggio profondo sulla salvaguardia dell’ambiente. L’esposizione “Arte fuori dal Comune” è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì fino alle 16:30.

Benessere e tempo libero

La lunga pista di pattinaggio affacciata sul mare che da piazzale Roma conduce verso il porto resterà aperta fino al 18 gennaio, dalle 15 alle 22 nei giorni feriali, dalle 10 alle 24 sabato e domenica. Il costo per un’ora di pattinaggio è di 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 140 cm; disponibili anche i “pinguini tutor” per i più piccoli al costo di 4 euro.

La grande ruota panoramica che offre una vista spettacolare sul mare e sulla città è aperta dalle 10 alle 24 nei festivi e prefestivi e dalle 15 alle 23 nei feriali. I biglietti costano 10 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini sotto i 7 anni; disponibile anche il family pass da 25 o 30 euro, in base alla composizione del nucleo familiare.

Domenica 11 gennaio appuntamento con la mostra mercato “Chi cerca trova” a Paese: le vie e le piazze dell’antico borgo si trasformano in uno scenario vivace, dove poter curiosare tra le bancarelle e scoprire oggetti unici e particolari.

Proseguono gli appuntamenti di “Meditare camminando”, il percorso meditativo mattutino gratuito e aperto a tutti, che unisce movimento, respiro e consapevolezza immersi nell’energia del mare. L’iniziativa, curata da Stefano Visani – facilitatore sulle arti yogiche e taoista, mental coach sportivo e life – propone esercizi di Qi Gong taoista, pratiche di respiro, meditazioni per la presenza e il benessere interiore, mudra e strategie per gestire freddo, energia e vibrazione personale, con l’obiettivo di acquisire strumenti pratici da portare nella vita quotidiana. L’appuntamento torna ogni mattina dal venerdì al lunedì, dalle 8 alle 9, in piazzale San Martino.

Ogni domenica dalle 10 alle 11, piazzale San Martino ospita l’iniziativa “La saggezza del sorriso. Il Tao del movimento”, trasformandosi in uno spazio dedicato alla cura di sé attraverso il Qi Gong e il respiro consapevole della meditazione taoista. Un appuntamento aperto a tutti, pensato per riscoprire equilibrio, vitalità e armonia interiore grazie a movimenti dolci, presenza corporea e a un approccio che unisce pratica tradizionale e benessere.