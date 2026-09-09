Da Giacomo Agostini a Navarra: Misano celebra i 20 anni di Dedikato

Misano si accende con motori, drifting e Freestyle Motocross

Saranno due giornate all’insegna della passione per i motori, dello spettacolo e della cultura delle due ruote. In occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall’11 al 13 settembre, torna a Misano Adriatico il Dedikato, che quest’anno celebra la sua 20ª edizione.

Nato nel 2007 per ricordare il pilota giapponese Daijiro Kato, scomparso tragicamente nel 2003, Dedikato è diventato negli anni uno degli appuntamenti simbolo di The Riders’ Land Experience, il progetto che arricchisce l’offerta della settimana del Gran Premio con eventi ed esperienze dedicate agli appassionati anche al di fuori del circuito.

Venerdì 11 e sabato 12 settembre, il centro di Misano e l’Arena 58 saranno animati da un programma che spazia dalle esposizioni alle attività per il pubblico, fino ai grandi spettacoli dedicati al mondo dei motori.

Venerdì 11 settembre si parte alle 17 con l’Hobby Sport del Motoclub Misano e le esposizioni in Piazza Repubblica, dove saranno presenti anche i marchi Piaggio, Aprilia e Guzzi con attività di demo riding, oltre al simulatore Aprilia by Velo. Spazio anche alle auto storiche e allo stand del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, mentre nel parcheggio delle Poste andrà in scena lo stuntman show di Maurizio Perin in sella ad Harley-Davidson.

Dalle 18, all’Arena 58, il programma entra nel vivo con DJ set, mototerapia e attività con quad dedicate ai bambini. A seguire, una lunga serata di show di drifting e Freestyle Motocross by Daboot, fino alla mezzanotte e una novità da non perdere per tutti gli appassionati di rally e motori: 12 straordinarie auto da rally saranno protagoniste dell’evento, pronte a regalare emozioni e spettacolo in pista. Tra le vetture spicca una WRC ufficiale, che è stata pilotata da Juha Kankkunen, e a impreziosire ulteriormente la manifestazione ci sarà la presenza del pluricampione di rally Andrea Navarra.

Sabato 12 settembre il programma si apre alle 17 in centro con l’Hobby Sport, l’esposizione di moto da corsa e storiche e la pitline delle moto storiche. Tra gli appuntamenti più attesi, alle 18 in Piazza Repubblica, la presentazione del libro “Circuito cittadino di Misano Adriatico”, con la partecipazione del 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini.

Nel corso della serata spazio alla sfilata delle moto storiche e allo stunt show, mentre all’Arena 58 il programma propone spettacoli dei Matti di Corinaldo, il paracadutismo acrobatico con Atterraggio Turbolenza, drifting e Freestyle Motocross by Daboot fino a mezzanotte. Alle 24, a conclusione della serata, è previsto anche lo spettacolo di fuochi danzanti by Fonti Pirotecnica in Piazzale Roma

Due giornate che trasformeranno ancora una volta Misano in un grande punto di incontro per appassionati, famiglie e turisti, nel segno della passione per i motori che da vent’anni rappresenta l’anima di Dedikato.