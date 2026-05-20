Da Giordano Bruno al biohacking: a San Leo riflessioni con Adolfo Panfili

Alla Rocca il confronto tra scienza, medicina e coscienza

L’Antica Montefeltro continua a mostrarsi privilegiata dimora di contaminazione di pensieri, riflessione e confronto nell’ambito del format “San Leo Città del Libero Pensiero”. Ad aprire la rassegna sarà la suggestiva cornice della Rocca di San Leo, che ospiterà un appuntamento dedicato alla riflessione tra scienza, filosofia e coscienza.

Sabato 23 maggio 2026, alle ore 11:00, Adolfo Panfili presenterà il libro “Giordano Bruno – Orthomolecular Biohacking dell’Infinito. Dalla fisica quantistica alla coscienza cosmica”.

Un incontro culturale aperto al pubblico in uno dei luoghi simbolo della storia e del pensiero italiano.

Con questo libro Adolfo Panfili riaccende la voce di Giordano Bruno nel presente, facendo vibrare la filosofia dell’infinito nel linguaggio della medicina ortomolecolare e del biohacking. È un’opera rivolta a chi, nella scienza, cerca non solo risposte, ma una possibilità di trasformazione dell’umano.

Nel dialogo ideale tra Bruno e Panfili emerge una consonanza rara: due menti lontane nel tempo, unite da una stessa audacia visionaria. Bruno, fiamma dell’infinito, e Panfili, esploratore del vivente, appaiono così legati da una risonanza che attraversa i secoli per continuare a farsi conoscenza e cura.

Adolfo Panfili è una delle menti più originali e trasversali del pensiero scientifico contemporaneo. Medico, ricercatore e autore, la sua formazione multidisciplinare – che abbraccia ortopedia, psicologia, sociologia e chiropratica avanzata – si unisce a un dottorato in Fisica Quantistica, dando origine a una visione della salute profondamente innovativa, applicata anche allo studio delle peak performance in contesti estremi, incluse le missioni spaziali.

Allievo del due volte Premio Nobel Linus Pauling, Panfili ha trasformato l’eredità dell’approccio ortomolecolare in un paradigma radicalmente nuovo: l’Orthomolecular Biohacking, che coniuga medicina di precisione, scienza dei sistemi complessi, rigenerazione cellulare e ottimizzazione delle capacità umane, esplorando il confine tra biologia e coscienza, tra tecnologia e natura, tra cura e potenziamento.

Studioso dell’ontologia bruniana, riconosciuto pensatore della soglia, pioniere della chirurgia robotica e della medicina rigenerativa con cellule staminali, Panfili indaga l’essere umano come sistema complesso, adattivo e in continua trasformazione.

Autore di opere tradotte e diffuse a livello internazionale e relatore nei principali consessi scientifici globali, Panfili propone una sintesi rara tra rigore scientifico e visione umanistica.

Ingresso libero su prenotazione.