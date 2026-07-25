Da Internet ai Pos in tilt, da Novafeltria a Pietracuta blackout di rete

Tecnici al lavoro per riparare il guasto

Alle 17.10 circa di oggi (sabato 25 luglio) si è verificato un grande blackout della rete Internet Telecom, in una vasta porzione della Valmarecchia. I disagi sono stati segnalati a Ponte Messa, Novafeltria, Secchiano e Pietracuta, fino alle porte di Villa Verucchio. Si tratta di un grosso guasto che ha mandato in tilt computer, telefoni e anche pos, con notevoli disagi per le attività commerciali. I tecnici incaricati hanno avviato le procedure per il ripristino della linea, ma il guasto, come detto, è di grossa entità e difficilmente sarà risolto nelle prossime ore.