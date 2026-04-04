Da Kiss me Licia a Sailor Moon, le sigle di Cristina D'Avena incantano Riccione

Tutto esaurito per lo show di piazzale Ceccarini

Il weekend pasquale di Riccione è entrato oggi nel vivo: nel pomeriggio, dalle 16.30, piazzale Ceccarini si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto per l’anteprima speciale del “Kids Family Festival”. Protagonista assoluta Cristina D’Avena, l’icona intramontabile della musica per ragazzi che ha accompagnato l’infanzia di milioni di italiani.

Dalle sigle storiche come “I Puffi” a “Kiss me Licia”, fino ai ritmi travolgenti di “Occhi di gatto” e “Sailor Moon”, lo show, da tutto esaurito, è stata un’occasione unica, capace di far tornare bambini gli adulti e di far scoprire ai più piccoli le canzoni che hanno segnato la storia dell’animazione televisiva.