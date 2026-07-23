Dà lavoro alle persone fragili ed è cresciuta da 6 a 137 lavoratori: la cooperativa La Formica festeggia 30 anni

La cooperativa riminese è stata fondata il 1° marzo del 1996

La cooperativa La Formica di Rimini festeggia i 30 anni. Fondata il 1° marzo del 1996 da nove giovani, provenienti dal mondo del volontariato cattolico e dal servizio civile presso la locale Caritas, La Formica ha iniziato occupandosi di raccolta di carta e cartone nel centro storico. Da quell'attività, la cooperativa ha esteso il proprio raggio di azione ai servizi ambientali, alla manutenzione stradale, ai servizi cimiteriali, alle affissioni, ai traslochi, alle pulizie e ad altre attività, mantenendo sempre come obiettivo principale l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Infatti oggi il 30% dei lavoratori appartiene alle categorie di svantaggio riconosciute, mentre un ulteriore 20% proviene da situazioni di grave fragilità economica e sociale. Le persone inserite sono passate da una unità nel 1996 a 44 nel 2025. Invalidi civili, ex detenuti, ex tossicodipendenti, persone senza dimora, madri sole e cittadini che rischiavano l'emarginazione hanno trovato nella cooperativa un'opportunità concreta per ricostruire il proprio futuro. Per ciò che concerne la struttura interna, dai 17 soci del 1996, la Formica ha registrato una crescita fino ai 70 del 2025, mentre i lavoratori assunti sono passati da 6 a 137. Il 93% è a tempo indeterminato, in 30 anni la cooperativa ha attivato 1381 contratti di lavoro.

"L'impatto prodotto in questi anni va ben oltre i numeri occupazionali. La cooperativa ha contribuito alla prevenzione del disagio sociale, al contrasto dell'emarginazione e dell'impoverimento, al miglioramento della qualità della vita sul territorio e allo sviluppo di una rete di collaborazione con enti pubblici, associazioni, Caritas, imprese e realtà del Terzo settore. Un modello che ha saputo coniugare impresa e solidarietà, dimostrando che inclusione sociale e qualità dei servizi possono procedere insieme. E anche con un alto livello di professionalità, avendo ottenute negli anni tutte le certificazioni di qualità necessarie per i servizi svolti", commenta il presidente Pietro Borghini, che aggiunge:

"Fin dalla nascita, La Formica ha inoltre scelto di costruire la propria crescita su principi di partecipazione e mutualità: condivisione dei risultati economici, valorizzazione delle persone indipendentemente dal titolo di studio, possibilità di crescita professionale, democrazia interna e collaborazione costante con il territorio e con centinaia di realtà sociali. Un'identità che negli anni ha contribuito a fare della cooperativa un punto di riferimento per l'inclusione lavorativa in Emilia-Romagna".



"Dopo trent'anni La Formica non rivendica soltanto ciò che è stato costruito. Chiede soprattutto che il valore sociale prodotto venga riconosciuto con scelte coerenti e responsabilità condivise. Perché una comunità misura la propria forza anche dalla capacità di non lasciare sole le realtà che, ogni giorno, trasformano le fragilità in opportunità", chiosa Borghini.