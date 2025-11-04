“Da luglio senza Consiglio comunale”: Poggio Torriana, l'opposizione all'attacco

“Continuiamo a dare stimoli, anche dopo mesi di silenzio consiliare”, le parole dei Consiglieri Rinaldi e Semprini

"Da luglio non si tiene un Consiglio comunale a Poggio Torriana". Lo riferiscono i consiglieri del gruppo di opposizione "I volenterosi", Danilo Rinaldi e Chiara Semprini, che parlano di un'assenza che svilisce il confronto democratico e allontana i cittadini dalla partecipazione alla vita amministrativa.

E in merito al prossimo consiglio comunale, Rinaldi e Semprini annunciano la presentazione di "una mozione per organizzare incontri pubblici annuali con la cittadinanza, dedicati alla presentazione del bilancio comunale e alla raccolta di istanze e suggerimenti" e anche "un’interrogazione sullo stato della strada di accesso al Centro Ambiente di via Molino Peri, per sollecitare interventi di manutenzione e maggiore sicurezza".

"Già nello scorso Consiglio comunale di luglio avevamo presentato una mozione sulla comunità energetica e un’interrogazione sul campetto da calcio di Torriana, segno che anche dall’opposizione continuiamo a lavorare con impegno e senso di responsabilità. Il nostro obiettivo non è criticare per principio, ma stimolare l’amministrazione e portare contributi utili per migliorare la qualità della vita nel nostro territorio. Crediamo fortemente che il confronto e la partecipazione siano il cuore della democrazia locale e auspichiamo che il Consiglio comunale torni a riunirsi con maggiore regolarità e apertura", chiosano Rinaldi e Semprini.