Da Maciano alle miniere del Belgio: la storia di Bruno Ronconi diventa un libro

Al Museo Sulphur di Perticara la presentazione di "In quattro sullo zigolo"

Una storia vera di emigrazione, fatica e speranza. Una vicenda umana dura come il carbone e luminosa come la speranza. Sabato 23 maggio 2026, alle ore 10, al Museo Sulphur di Perticara (via Montecchio 20), sarà presentato il volume In quattro sullo zigolo di Bruno Ronconi, pubblicato da ilPonte Edizioni di Rimini.

Il libro racconta la storia autentica di un uomo della Valmarecchia che, come migliaia di italiani nel secondo dopoguerra, lasciò la propria terra per cercare fortuna nelle miniere di carbone del Belgio. Nato a Maciano di Pennabilli e cresciuto in una realtà contadina fatta di legami profondi, Bruno Ronconi parte l’11 novembre 1952 con una valigia leggera e un destino pesante: quello dei minatori emigrati nelle miniere più pericolose d’Europa.

Attraverso il suo sguardo, il lettore ripercorre la vita nei campi, l’infanzia segnata dalla guerra, il distacco dalla famiglia e l’esperienza durissima della miniera, tra sacrifici, amicizie, paura e speranza. Quando avviene il disastro di Marcinelle, Bruno ha 24 anni e lavora nel distretto minerario di Charleroi. La sua testimonianza, una delle ultime dirette dell’emigrazione mineraria dalla Valmarecchia, diventa così memoria collettiva e restituisce voce a una pagina fondamentale della storia del territorio e dell’Italia del dopoguerra.

Sposato con Ida dal 22 aprile 1957, Bruno Ronconi è padre di Luigi e Gabriele. Dal 2013 al 2022 ha presieduto l’Associazione Unione Minatori Valmarecchia, fondata per tramandare alle giovani generazioni la memoria e il sacrificio degli emigranti italiani nelle miniere. Ha ceduto il testimone al figlio Luigi.

In quattro sullo zigolo è un romanzo di vita vissuta che scava nella memoria e nella dignità del lavoro, trasformando una storia personale in un racconto universale di coraggio e ritorno. La prefazione è firmata da Marco Labbate, assegnista di ricerca dell’Università di Urbino.

L’iniziativa è promossa da Unione Minatori Valmarecchia APS, in collaborazione Museo Sulphur, Pro Loco Perticara, Alliance Francaise, associazione Kairòs aps e Amicale des mineurs des charbonnages de Wallonie.

Il volume (288 pagine, euro 20) è acquistabile sul sito de ilPonte Edizioni, nelle librerie riminesi e di Novafeltria, oltre che presso la redazione de ilPonte.