Da Mobrici a Margherita Vicario: Rimini in Musica chiude con un buon successo di pubblico

I concerti ospitati dall'Arena Francesca da Rimini

Si è conclusa con successo Rimini in Musica, la rassegna musicale che si è tenuta dal 30 luglio al 1 agosto presso l'Arena Francesca da Rimini. Un appuntamento, giunto al quarto anno ed organizzato da Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini, di grande interesse per tutti gli amanti della musica, grazie ad una programmazione che ha ospitato ancora una volta nomi importanti del panorama musicale italiano, a partire da Lea Gavino: nota al grande pubblico per il suo talento attoriale, dal vivo con l’11 Volte Tour. Margherita Vicario: cantautrice, attrice e regista, una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. Mobrici, tra le voci più riconoscibili del cantautorato italiano. Mida: artista che ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino ed è entrato nella Top10 di tutte le principali piattaforme streaming restandoci per 250 giorni consecutivi. Attualmente conta oltre 65 milioni di stream su Spotify. Si sono esibiti in apertura delle tre serate: Nicola Ferrari, Magenta#9, BeaMakk, Volpi, Guglielmo, Ferretti e Aku Boy.