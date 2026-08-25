Da Montecopiolo in Francia, per il gemellaggio: ecco cosa "unisce" la cittadina riminese a Mont-Saint-Martin

All'iniziativa partecipa rappresentanza anche dei Comuni di Carpegna e Pietrarubbia

Prenderà il via questa sera la missione della delegazione di 40 persone che partirà da Montecopiolo alla volta di Mont-Saint-Martin, in Francia, per dare ufficialmente avvio alle celebrazioni del XX anniversario del Gemellaggio tra le due comunità.

Un appuntamento particolarmente significativo, che vedrà la partecipazione, accanto al Comune di Montecopiolo, anche dei Comuni di Carpegna e Pietrarubbia, a testimonianza di un legame che nel corso degli anni si è consolidato e ampliato, trasformando il gemellaggio in un'importante occasione di incontro, confronto e collaborazione tra comunità italiane e francesi.

"La storia che unisce Montecopiolo e Mont-Saint-Martin è iniziata più di un secolo fa. All'inizio del Novecento, alcuni dei nostri nonni e dei nostri bisnonni furono costretti a lasciare le proprie case, le proprie montagne, le proprie famiglie. Partirono da Montecopiolo, Carpegna, Pietrarubbia e da tanti comuni del Montefeltro e della Valmarecchia con il peso di una scelta difficile: migrare per poter garantire un sostentamento alle proprie famiglie", evidenzia l'amministrazione comunale di Montecopiolo.



La delegazione italiana sarà protagonista, insieme agli amici francesi, di una serie di iniziative e momenti istituzionali, culturali e conviviali che accompagneranno le celebrazioni dell'anniversario.

"Partiamo con grande emozione e con la consapevolezza di rappresentare non soltanto Montecopiolo, ma un territorio più vasto ha scelto di vivere questo anniversario come una vera esperienza di comunità e di Europa – sottolinea l’assessora Anna Rita Nanni –. Vent'anni di gemellaggio rappresentano un patrimonio prezioso di relazioni umane, amicizia e collaborazione. Il progetto Paths ci permette di valorizzare questa storia e, soprattutto, di trasformarla in una nuova occasione per costruire insieme il futuro".

Le celebrazioni rientrano nel progetto europeo Paths (Participatory Actions for Twinning Heritage and Solidarity), nato dalla candidatura presentata dal Comune di Montecopiolo nell’ambito di un apposito bando europeo.