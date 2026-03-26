Da Novafeltria a Talamello: in cammino per la marcia missionaria con il Vescovo Beneventi

L'appello per la costruzione di una scuola nella Repubblica Democratica del Congo

Venerdì 27 marzo la Diocesi di San Marino-Montefeltro ha organizzato una marcia veglia missionaria con partenza dalla piazza Vittorio Emanuele (ore 20.45) fino al santuario del crocefisso di Talamello. Il vescovo Domenico Beneventi sarà presente alla marcia, al centro della quale vi sarà l'attenzione per il progetto condiviso per la Quaresima di carità, ossia la costruzione di una scuola nella Repubblica Democratica del Congo, nella diocesi di Uvira confinante con il Burundi in un piccolo villaggio chiamato Sasira.

Il Centro Missionario Diocesano e la Caritas Diocesana hanno accolto e presentato questo progetto come una responsabilità ad “ascoltare il grido di speranza dei genitori che sognano un futuro per i loro figli e il desiderio dei bambini che non vogliono essere macchine da guerra e di distruzione dei propri popoli ma protagonisti di vita e di amore”.

A rendere presente l’impellente necessità di intervento è la voce di don Eric. “L’aiuto più urgente nella mia diocesi - ha raccontato don Eric, prete studente accolto in diocesi - riguarda la costruzione di una nuova scuola primaria composta da sette aule per gli alunni e un ufficio per il preside”. L’urgenza di questo progetto viene evidenziata dallo stato di grave degrado dell’attuale edificio che presenta numerose crepe strutturali; un dato di fatto che obbliga gli insegnanti “a rimandare i bambini a casa, interrompendo le attività scolastiche per non mettere a repentaglio la sicurezza dei bambini”, riferisce don Eric.