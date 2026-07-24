Da oltre 50 anni in vacanza a Rimini: e una coppia belga festeggia anche le Nozze d'oro

Le due famiglie soggiornano all'Hotel Odeon

Due famiglie, una belga e una olandese, e un legame stretto con Rimini: da oltre 50 anni meta delle loro vacanze. All'hotel Odeon è stata festa per i coniugi belgi Jean Michel Clemen e Anne Marie Nicolas, da oltre 50 anni ospiti della struttura, e per la famiglia olandese di Leo Burger, che ha vissuto Rimini d'estate per la prima volta a inizio anni '60. L'assessora Anna Montini ha fatto così gli onori di casa, premiando le due famiglie di turisti fedeli a nome di tutta l'amministrazione comunale. Nel caso di Jean Michel e Anne Marie è stata festa doppia per i 50 anni di matrimonio della coppia. Nel caso di Leo Burger, galeotta fu invece la sorella Teresa, che sposò un Riminese: da allora le vacanze estive sono diventate un’occasione per riunire la famiglia e trascorrere insieme giornate di serenità al mare. Ancora oggi Leo torna ogni anno con i suoi tre figli, le rispettive famiglie e altri parenti, mantenendo viva una consuetudine che unisce l’Olanda a Rimini da oltre mezzo secolo. L'Hotel Odeon, a sua volta, è un luogo che raccoglie ricordi e tradizioni turistiche della Riviera: aperto nel 1954 in una piccola casa unifamiliare, si è trasformato nel tempo in un albergo, oggi condotto dalla quarta generazione della stessa famiglia. Anche per gli albergatori è stata festa.